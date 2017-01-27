Домработницы получат статус
Министерство юстиции готовится изменить законодательство, чтобы ввести понятие «самозанятость»
До 15 июня 2017 года Минюсту – по поручению Владимира Путина – предстоит определиться с понятием «самозанятый» и внести изменения в соответствующие законы. Но какие? В настоящее время этот вопрос обсуждается, и поступающие в министерство предложения противоречивы. Поправки внесли Минэкономразвития, организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП) и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одни предлагают отнести самозанятых к индивидуальным предпринимателям, другие говорят, что это нецелесообразно.
На днях состоялось закрытое обсуждение предложений на площадке Минюста. Участники дискуссии согласились в том, что самозанятых следует относить к предпринимателям, которые платят патент и не имеют права нанимать работников. Также не вызвала разногласий идея о том, что этот статус будет постоянным, но с периодическим подтверждением. Спорным оказался вопрос, в какой именно законодательный акт должны быть внесены изменения, чтобы закрепить за самозанятыми правовой статус.
Минэкономразвития и ТПП сходятся в том, что поправки достаточно внести в закон «О занятости населения в РФ». В письме Минюста говорится, что в законе нужно установить особый порядок регистрации этой категории предпринимателей на основе подачи уведомления в упрощенной форме. Платить за патент также нужно по упрощенке – в режиме одного окна, считает глава ТПП Сергей Катырин.
Правовой статус самозанятых нужно закрепить в Гражданском кодексе, предлагает президент «Опоры России» Александр Калинин. В первой части ГК нужно прописать отдельный статус «физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность». В организации считают, что целесообразно ввести третью форму организации предприятия, наряду с юрлицами и ИП. Самозанятые должны заниматься только определенными видами деятельности. Их перечень предлагается утверждать на уровне региона. Субъект также определяет стоимость патента. Отдельный режим налогообложения нужно установить для тех предпринимателей, которые сейчас находятся на «налоговых каникулах». Это домработницы, репетиторы и нянечки/сиделки. Плата за патент для этих трех категорий не должна быть существенной, отмечает Александр Калинин.
Позиция Бориса Титова была озвучена им еще летом прошлого года. Он предлагает не менять ГК, а внести поправки в закон «О госрегистации юридических лиц». Это четко отделит самозанятых от остальных категорий предпринимателей. Рынок самозанятых, по мнению Титова, может охватывать до 45 видов деятельности. Он предлагает минимальный размер патента – 10 тысяч рублей, включая страховые взносы. Облегченные условия для самозанятых должны стимулировать выход из «тени» миллионов предпринимателей. По расчетам Бориса Титова, каждый год будут легализовываться около 600 тысяч человек. К 2030 году, если система будет работать, страна получит до 11 млн добросовестных налогоплательщиков, зарабатывающих себе на жизнь самостоятельно.
Участники совещания в Минюсте рассказали газете «КоммерсантЪ», что в министерстве не против внесения изменений и в закон «О занятости», и в ГК. Обсуждение вопроса продолжится. Следующее – через две недели.