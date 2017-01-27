Меню
Экономика
Турция стала частью России
трудовой кодекс
Екатерина Тарасова
27 января 13:14

Домработницы получат статус

Министерство юстиции готовится изменить законодательство, чтобы ввести понятие «самозанятость»

Фото: mediaspy.ru

До 15 июня 2017 года Минюсту – по поручению Владимира Путина – предстоит определиться с понятием «самозанятый» и внести изменения в соответствующие законы. Но какие? В настоящее время этот вопрос обсуждается, и поступающие в министерство предложения противоречивы. Поправки внесли Минэкономразвития, организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП) и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одни предлагают отнести самозанятых к индивидуальным предпринимателям, другие говорят, что это нецелесообразно.

На днях состоялось закрытое обсуждение предложений на площадке Минюста. Участники дискуссии согласились в том, что самозанятых следует относить к предпринимателям, которые платят патент и не имеют права нанимать работников. Также не вызвала разногласий идея о том, что этот статус будет постоянным, но с периодическим подтверждением. Спорным оказался вопрос, в какой именно законодательный акт должны быть внесены изменения, чтобы закрепить за самозанятыми правовой статус.

Минэкономразвития и ТПП сходятся в том, что поправки достаточно внести в закон «О занятости населения в РФ». В письме Минюста говорится, что в законе нужно установить особый порядок регистрации этой категории предпринимателей на основе подачи уведомления в упрощенной форме. Платить за патент также нужно по упрощенке – в режиме одного окна, считает глава ТПП Сергей Катырин.

Правовой статус самозанятых нужно закрепить в Гражданском кодексе, предлагает президент «Опоры России» Александр Калинин. В первой части ГК нужно прописать отдельный статус «физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность». В организации считают, что целесообразно ввести третью форму организации предприятия, наряду с юрлицами и ИП. Самозанятые должны заниматься только определенными видами деятельности. Их перечень предлагается утверждать на уровне региона. Субъект также определяет стоимость патента. Отдельный режим налогообложения нужно установить для тех предпринимателей, которые сейчас находятся на «налоговых каникулах». Это домработницы, репетиторы и нянечки/сиделки. Плата за патент для этих трех категорий не должна быть существенной, отмечает Александр Калинин.

Позиция Бориса Титова была озвучена им еще летом прошлого года. Он предлагает не менять ГК, а внести поправки в закон «О госрегистации юридических лиц». Это четко отделит самозанятых от остальных категорий предпринимателей. Рынок самозанятых, по мнению Титова, может охватывать до 45 видов деятельности. Он предлагает минимальный размер патента – 10 тысяч рублей, включая страховые взносы. Облегченные условия для самозанятых должны стимулировать выход из «тени» миллионов предпринимателей. По расчетам Бориса Титова, каждый год будут легализовываться около 600 тысяч человек. К 2030 году, если система будет работать, страна получит до 11 млн добросовестных налогоплательщиков, зарабатывающих себе на жизнь самостоятельно.

Участники совещания в Минюсте рассказали газете «КоммерсантЪ», что в министерстве не против внесения изменений и в закон «О занятости», и в ГК. Обсуждение вопроса продолжится. Следующее – через две недели. 

Читайте также
Стриптизерши попросили Минтруд ввести для них должностные инструкции
Страсбургский суд признал время в пути до службы частью рабочего дня
Следователи не нашли доказательств использования рабского труда на лесопилке в Братске
Сейчас на главной
Горячие новости
Российский суд - самый справедливый суд в мире
Мэрия Москвы отказала в проведении митинга в поддержку оппозиционера Ильдара Дадина, который является единственным осужденным по статье о нарушении правил проведения митингов. Московские чиновники считают, что российские суды выносят справедливые решения, которые не требуют оспаривания
Горячие новости
Госдума проголосовала за декриминализацию побоев
Депутаты Госдумы утром в пятницу, 27 января, приняли в окончательном чтении законопроект об отмене уголовного наказания за побои в отношении близких родственников, совершенные в первый раз. Против проголосовали только три депутата, 380 народных избранников поддержали документ
Горячие новости
В списках не значится
Эксперты сообщества «Диссернет», которые проверяют научные работы видных чиновников и силовиков на плагиат, заинтересовались диссертацией вице-мэра Москвы Леонида Печатникова, курирующего в столичном правительстве «социалку»
Горячие новости
Российские граждане хотели бы получать пенсии в размере 30 тысяч рублей
Российские граждане хотели бы получать в пожилом возрасте пенсию в размере 30 тысяч рублей. Для сравнения сейчас средний размер пенсии в России составляет около 13 тысяч рублей
законы
«Санитарам» Интернета дадут инструменты
В январе вступил в силу приказ Роскомнадзора во исполнение закона о новостных агрегаторах, принятого летом 2016 года. В частности, закон предусматривает блокировку публикаций в сети Интернет, которые содержат недостоверную общественно значимую информацию.
Авторская колонка
Обещаю, что это в последний раз
Нажрался, как свинья, на ночь. И дал себе снова зарок: это уже в последний раз… Сколько таких последних разов у меня было – и в еде, и в питье, и с женщинами – не счесть. Пожалуй, и нет такой области, где я не давал бы каких-то клятв, зароков, обещаний – и чаще всего впустую.
Ларин Александр
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Управделами президента подает в суд на экс-депутата за отказ съехать из служебной квартиры
Бывшего депутата Госдумы шестого созыва от КПРФ Михаила Заполева будут принудительно выселять из служебной квартиры в Москве, поскольку он к настоящему времени так и не освободил жилплощадь
Горячие новости
Саратовские заводы выпустят iPhone 8 раньше Apple
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил перед местными предприятиями задачу, которая для них может оказаться непосильной. Глава региона предложил производить на территории области седьмой и восьмой iPhone
Горячие новости
Краб и мат
Телеканал НТВ анонсировал документальный фильм о «тайной бухгалтерии» оппозиционера Алексея Навального. Сюжет о «миллионах Навального» выйдет в эфир 27 января в программе «ЧП. Расследование». Сам оппозиционер связал выход фильма с его политической деятельностью
Горячие новости
Депутатам выделят на транспорт по 700 тысяч рублей каждому
Депутаты Госдумы предложили изменить порядок обеспечения транспортом народных избранников. Согласно действующему порядку, региональные власти выделяют депутатам транспорт на местах, а счет за это приходит Госдуме позднее.
уголовный кодекс
Чьи интересы отстаивает омбудсмен?
В минувший вторник в Конституционном суде прошли публичные слушания по делу Ильдара Дадина. Он был осужден на срок два с половиной года за неоднократное участие в несанкционированных митингах. Речь идет об одиночных пикетах, которые Дадин не согласовывал с властями.
Горячие новости
Греция попросила Евросоюз ввести безвизовый режим для россиян
Власти Греции обратились к Евросоюзу с просьбой разрешить безвизовый въезд в страну для российских туристов. Соответствующее обращение последовало от властей Южного Эгейского региона Греции
Интервью
Максим Резник

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

«Когда нет аргументов против, всегда достается «вонючая» карта антисемитизма»
Горячие новости
Жители Подмосковья вызвали губернатора Воробьева в суд
Юрист из Шаховского района Московской области Денис Кунаев подал в суд на губернатора региона Андрея Воробьева и областных депутатов в связи с законом об объединении районов в городские округа. Против административно-территориальной реформы выступают многие муниципальные депутаты
Авторская колонка
Страж Конституции Зорькин
Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин в очередной раз манкировал международным правом. Он уточнил, что граждане России подчиняются прежде всего Конституции и, если ее законы вступают в противоречие с международными, приоритет признается за ней.
Быков Дмитрий
Горячие новости
Московские власти предложили наказывать водителей машин с заклеенными номерами
Московские власти предупредили автомобилистов об эвакуации машин, которые стоят в зоне платной парковки с заклеенными номерами. Об этом в ходе брифинга сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов
Горячие новости
«Реал» отказался от креста ради чувств мусульман
Мадридский футбольный клуб «Реал» решил внести изменения в свой логотип, чтобы «не ранить чувства мусульман». На такой шаг клуб пошел ради реализации фирменной продукции «Реала» в странах Ближней Востока
Горячие новости
Владелец «Свинки Пеппы» подал 200 исков к российским компаниям
Владелец прав на товарный знак «Свинка Пеппа» британская компания Entertainment One UK подала около 200 судебных исков к российским фирмам. Поводом для подачи исков стала незаконная продажа игрушек с изображением персонажей популярного мультфильма