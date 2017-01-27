Российские граждане хотели бы получать пенсии в размере 30 тысяч рублей
Российские граждане хотели бы получать в пожилом возрасте пенсию в размере 30 тысяч рублей. Для сравнения сейчас средний размер пенсии в России составляет около 13 тысяч рублей
Российские граждане хотели бы получать в пожилом возрасте пенсию в размере 30 тысяч рублей. Для сравнения сейчас средний размер пенсии в России составляет около 13 тысяч рублей.
Согласно результатам социологического опроса РГСУ, 76,8% российских граждан назвали приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Остальные респонденты назвали цифру в 15-20 тысяч рублей.
22,7% российских граждан не отказались бы получать на пенсии от 30 до 40 тысяч рублей. 36,5% опрошенных назвали для себя оптимальной пенсию в размере 20-30 тысяч рублей. 28,1% россиян считает вполне приемлемой пенсию в 15-20 тысяч россиян. Еще 11,4% высказались за 10-15 тысяч рублей.
Эксперты отметили, что запросы большинства россиян в среднем не сильно отличаются от действующих пенсионных выплат.
Ранее министр труда Максим Топилин заявил, что даже после возобновления ежегодной индексации пенсий по уровню реальной инфляции, размер выплат в ближайшие три года все равно продолжит снижение. Напомним, что в конце 2016 года российские власти заменили индексацию пенсий единовременными выплатами в размере 5 тысяч рублей.