Саратовский губернатор предложил местным предприятиям делать iPhone 8
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил перед местными предприятиями задачу, которая для них может оказаться непосильной. Глава региона предложил производить на территории области седьмой и восьмой iPhone
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил перед местными предприятиями задачу, которая для них может оказаться непосильной. Глава региона предложил производить на территории области седьмой и восьмой iPhone.
Такое заявление Валерий Радаев сделал во время посещения «Саратовского радиоприборного завода». Губернатору показали цеха и рассказали о планах по техническому переоснащению и увеличению объемов выпуска продукции гражданского и специального назначения.
В свою очередь губернатор предложил производить востребованный продукт, например, современные смартфоны. «Нужно производить востребованный продукт. Я вот всегда говорю: давайте к телефонам возвращаться - свой саратовский выпускать седьмой или восьмой iPhone. Говорят, что пока сложно, но будем думать», - заявил г-н Радаев, слова которого приводит портал «Регион 64».
В прошлом году губернатор обращался с аналогичным предложением к «Саратовскому электроагрегатному производственному объединению» (СЭПО). На что директор предприятия Евгений Резник отметил, что на покупку лицензии у них не хватит денег.