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Владимир Корнев
Белгород Онлайн
25 января 23:37

Белгород без троллейбусов

Почему город может лишиться электротранспорта

В обед 24 января Белгород узнал шокирующую новость – в городе не останется электротранспорта, все троллейбусы выставят на продажу. Об этом рассказал начальник департамента городского хозяйства Сергей Куликов «БелПрессе». К вечеру пресс-служба мэрии дала «задний ход», открестившись от слов Куликова и пояснив, что будут проданы десять неисправных машин. Однако это вряд ли можно считать опровержением слов чиновника – и вот почему.

Проблема общественного транспорта в Белгороде не нова. Она сопровождала город десятилетиями, с самого зарождения системы перевозок населения в областном центре. Вплоть до 1960-х годов по городу курсировали аналоги современных «ПАЗиков», пока в соседних муниципалитетах уже вовсю разъезжали трамваи.

История белгородского троллейбуса началась 3 декабря 1967 года. На дороги вышли три «рогатых» с алюминиевым кузовом, которые ездили между авто- и железнодорожным вокзалами. Вскоре новенькие машины со шпалами заполнили улицы Белгорода, работая ежедневно с пяти утра до часа ночи. Появление электротранспорта произвело настоящий фурор – «рогатые» оставались в авангарде предпочтений белгородцев вплоть до 2000-х годов.

Естественно, троллейбусное сообщение в городе в то время активно развивалось. Ближе к 1980 году парк стал обновляться машинами семейства ЗиУ-9 – старые троллейбусы уступали дорогу новичкам. Именно они возили белгородцев в новые кварталы города, которые проектировались с обязательным условием появления здесь нового маршрута. Редкое архивное фото того времени не запечатлело «рогатого» – они были буквально везде и всюду.

В начале 90-х белгородский транспортный парк был одним из самых передовых в России. Например, именно в Белгороде появилась первая после Москвы «гармошка», а затем и лицензионная «Шкода». Ближе к 2000-м в других городах массово закрывались депо, возникли проблемы и в Белгороде – прежде всего с качеством машин. Но речи о ликвидации парка не шло.

В 2002 и 2005 годах в транспортный парк Белгорода поступило несколько десятков новых «рогатых». Однако это сопровождалось неожиданным закрытием нескольких популярных маршрутов. Тогда на транспортном предприятии наступила фаза депрессии. Активно поддерживали её и частники, фактически монополизировавшие транспортный рынок города.

Спустя несколько лет белгородские власти решили дать вторую жизнь троллейбусам. В 2010 году были закупленытри десятка новых «Тролз», а спустя ещё три года – два десятка «Витовтов». Под это дело экс-мэр Белгорода Сергей Боженов, заявил, что город и дальше будет «возвращать троллейбусы». «Это важно с экологической точки зрения», – говорил нынешний депутат Госдумы.

Спустя год тогдашний заммэра Белгорода Константин Полежаев подтвердил намерения шефа.

– Вообще мы нацелены максимально увеличить электротранспорт для того, чтобы дополнительно увеличить количество транспорта и улучшить экологическую ситуацию в городе.

Нынешний мэр уточнил, что в администрации поставлена задача «по возобновлению всех троллейбусных маршрутов, которые были и ранее существовали в городе», а также по замене автобусов на этих маршрутах троллейбусами.

Городские чиновники делали эти заявления на фоне неоднократных высказываний губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который критиковал «лицо» общественного транспорта региона. «Сегодня это лицо у нас грязное, немытое и кроме брезгливости больше никаких эмоций у жителей не вызывает», – говорил о транспорте Белгорода Савченко.

Он же в канун 2015 года заявил о готовящемся проекте перевода пассажирских перевозок в Белгородской агломерации исключительно на электрический транспорт. Евгений Савченко рассказал, что для перевозок хотят использовать троллейбусы, которые могут передвигаться на аккумуляторных батареях по нескольку десятков километров без контактной сети.

Ситуация на МУП «ГПТ» и подобные заявления явно контрастировали друг с другом. На предприятии зарплата выплачивалась монетами, но многие мечтали, чтобы отдали деньги хоть так. В итоге против директора МУП «ГПТ»Игоря Мялицына возбудили уголовное дело по подозрению в неуплате 45 млн рублей сотрудникам.

Любопытно, что за три года до этого, поздней весной 2013-го депутаты горсовета принимали новые тарифы на проезд в транспорте. Они подняли плату за проезд до 15 рублей, руководствуясь данными о себестоимости поездки одного человека в троллейбусе – тогда заявлялось, что она равна 15,39 рубля.

Прошло три с половиной года и начальник департамента городского хозяйства Белгорода Сергей Куликов 24 января сообщил, что себестоимость проезда составляет уже 44 рубля. Получается, что за это время себестоимость возросла почти в три раза – правда не известно, по какой методике она рассчитывалась тогда и сейчас.

Так или иначе, в комментарии «БелПрессе» чиновник пояснил, что Белгород собирается продать все 67 имеющихся в транспортном парке троллейбусов.

– У нас есть дорожная карта по выведению электротранспорта (из системы общественного транспорта). Вы знаете, что у «Городского пассажирского транспорта» сейчас большие проблемы. А электротранспорт требует модернизации, контактная сеть полностью изношена, – заявил Куликов.

Он добавил, что на модернизацию сети требуется четыре миллиарда рублей. Это составляет почти половину годового бюджета Белгорода. В то же время в соседнем Курске мэр Николай Овчаров рассказал о «предложении от белгородских коллег» приобрести несколько троллейбусов. В местном СМИ «Первое курское интернет-телевидение» объяснили курянам, что в Белгороде решено отказаться от электротранспорта.

В пресс-службе мэрии Белгорода сначала были не готовы комментировать ситуацию. Но затем официальный представитель администрации Светлана Губина пояснила, что «Куликов смотрит с позиции своего департамента, и не факт, что его картина мира – это картина города».

Позже на сайте мэрии вышло «официальное заявление пресс-службы администрации города» с заголовком «В Белгороде не планируют продавать все троллейбусы». В тексте говорилось о десяти троллейбусах, которые из-за технической неисправности не выходят на линии – «рассматривается возможность продажи этих машин в Курск». При этом «официальных контрактов» с соседями, по данным пресс-службы, подписано не было.

Говорит ли это о том, что слова Куликова – неправда? Скорее всего, нет. По сути, это заявление, написанное в осторожных тонах, не подтверждает, но и не опровергает сказанное Куликовым «БелПрессе». В тексте не идёт речи и о неверном толковании слов чиновника журналистами, и о том, что мэр Курска неправильно трактовал ситуацию, и об отсутствии дорожной карты, которая, вообще-то, не за один день составляется. Также заявление, в котором сделан акцент на неисправные троллейбусы, не проясняет ни один из вопросов, возникших после комментария Куликова.

Формулируем их:

1. Почему контактная сеть Белгорода оказалась «полностью изношена»? Её вообще не ремонтировали или ремонтировали некачественно?

2. Как давно была принята дорожная карта по выведению из эксплуатации электротранспорта?

3. В связи с чем, несмотря на такие планы, в 2013 году Белгородом были куплены 20 новых троллейбусов «Витовт», а до этого – множество троллейбусов «Тролза»?

4. Почему о решении продать троллейбусы жители Белгорода узнают от мэра Курска?

5. Почему Курск может себе позволить покупку троллейбусов, а Белгород – нет?

6. Что планируется делать с контактными сетями Белгорода в случае продажи троллейбусов?

7. Чем планируется заменять троллейбусы – новыми муниципальными маршрутами, увеличением транспорта на существующих или чем-то другим?

8. Каковы показатели пассажиропотока на электротранспорте в Белгороде?

9. Какую долю он составляет от общего пассажиропотока общественного транспорта?

10. С чем связано трёхкратное увеличение себестоимости проезда в троллейбусе за три с половиной года с 2013 по 2017 год?

11. Являются ли актуальными недавние высказывания экс-мэра Белгорода Сергея Боженова и нынешнего мэра Константина Полежаева о том, что троллейбусное сообщение в Белгороде будет развиваться?

Теги: Белгородская область
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