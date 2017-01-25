Меню
Экономика
Хотят ли русские войны?
импортозамещение
Екатерина Тарасова
25 января 13:33

Осторожно - мясо

В погоне за прибылью производители сбывают покупателям продукцию, которая может источником серьезной инфекции

Фото: emg-pr.com

Отечественному животноводству угрожают сразу несколько напастей, среди которых наибольшую обеспокоенность у Россельхознадзора вызывают африканская чума свиней (АЧС) и птичий грипп. Эти инфекции разносят дикие птицы и животные, миграция которых не поддается регулированию, в результате чего вирус распространяется на огромные расстояния.

В случае птичьего гриппа под угрозой находятся не только домашние животные, но и человек. Известно, что все пандемии были вызваны вирусами, мутировавшими в результате обмена с «птичьими» вариантами. И мутации постоянно продолжаются. Появляются штаммы, приспособленные к новым условиям. Известна самая страшная эпидемия птичьего гриппа 1996 года в Китае. С одной из гусиных ферм дикие перелетные птицы разнесли инфекцию по всей Азии, далее она перекинулась в Европу, Северную Америку и африканский континент. Человек заражается птичьим гриппом редко, но так как у него нет к этому вирусу иммунитета, смертность от этой болезни высокая. Погибают больше половины заболевших.

Сегодня Россельхознадзор снова бьет тревогу: птичий грипп активизировался. Инфекция обнаружена в 19 странах, больше всего в Венгрии (более 100 вспышек) и Южной Корее, где уже пришлось уничтожить более 23 миллионов птиц. В России птичий грипп обнаружили в четырех регионах, преимущественно на юге – в Калмыкии, Астраханской и Ростовской областях, а также на Кубани.

Африканскую чуму свиней, которую также разносят дикие животные (кабаны), постоянно обнаруживают то в одном, то в другом регионе нашей страны. Россельхознадзор отмечает, что особенно пострадал Краснодарский край, где в 2016 году выявлено пять очагов инфекции и 12 зараженных объектов.

Ситуацию усугубляет отсутствие контроля на личных подворьях. Так, на Кубани проверка выявила у «частников» животных, которые нигде не были учтены и не проходили проверку на чуму свиней. После предписания Россельхознадзора губернатор Вениамин Кондратьев дал распоряжение усилить контроль над подсобными хозяйствами. На сегодняшний день выписано более 3 тысяч административных протоколов.

Несмотря на то, что свиное поголовье на территории, зараженной АЧС, должно уничтожаться, предприниматели находят способы, как сбыть потенциально опасное мясо без ущерба для себя. Например, в Брянской области на таможне задержали 20-тонную партию свинины, которая якобы была произведена Лельчицким райпо (Белоруссия). На многих тушах были срезаны клейма, поэтому таможенники заподозрили, что товар на самом деле является контрабандой из Украины, где, как известно, свирепствует эпидемия африканской чумы свиней.

Что касается птицы, то недобросовестные производители спасаются от возможных инфекций, скармливая курам нитрофураны. Это группа лекарственных противомикробных средств, которые имеют свойство накапливаться в организме и вызывать неприятные последствия: сердечную недостаточность, поражение печени и ЦНС. Более того, они следы этих лекарственных средств не уничтожаются при кулинарной обработке. Именно поэтому от нитрофуранов отказались во многих развитых странах.

У нас же курятина, в которой содержались нитрофураны, была обнаружена недавно в морском порту Сахалина. Таможенниками было задержано две партии птицы из Белоруссии и Ставрополя. Продукция уничтожена, но и за «чистоту» каждого куска мяса, попадающего к нам на стол, никто не ручается. Но самый важный вопрос состоит в том, будут ли привлечены к ответственности те, кто пичкает россиян недоброкачественным мясом ради наживы?

Читайте также
Дмитрий Медведев пообещал накрыть новогодний стол отечественными продуктами
Российская операционная система Astra Linux осталась без популярных шрифтов из-за санкций
Правительство ограничило импорт дефибрилляторов и силиконовых имплантов
Сейчас на главной
Горячие новости
Мэр Москвы предложил убрать данные о крупных госзакупках с федерального портала
Региональным властям, которые совершают госзакупки на сумму более 100 млрд рублей, разрешат публиковать тендерную информацию на собственных порталах. С такой инициативой выступил мэр Москвы Сергей Собянин
Горячие новости
Век долины не видать
Громкий проект по строительству научно-технологической долины МГУ, в реализации которого участвует фонд «Иннопрактика» предполагаемой дочери президента Катерины Тихоновой, застопорился. Власти не могут решить вопрос о том, кто станет владельцем выделенного участка земли
Горячие новости
Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» стал фигурантом дела о госизмене
Один из топ-менеджеров «Лаборатории Касперского» стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Как стало известно, руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов Руслан Стоянов находится под арестом с декабря 2016 года
Иллюзия роста
В последнее время мы слышим от разных представителей власти о том, что «пик кризисных явлений» в экономике позади и с этого года начнется ее подъем, но при внимательном изучении сложившейся ситуации никаких предпосылок к улучшению жизни россиян не наблюдается.
Авторская колонка
Мое возмущение Пётром Толстым
Я возмущён вице-спикером Госдумы, графом Толстым, заявившем о том, что "наши храмы" ломали выходцы из черты оседлости, якобы предки многих нынешних медиа-, бизнес-, и прочая деятелей и оппозиционеров...
Шевченко Максим
Горячие новости
Нет времени ждать
Тариф для грузовых автомобилей массой более 12 тонн в системе «Платон» повысят сразу до исходного тарифа (3,06 рубля за километр). В Министерстве транспорта решили отказаться от повышения в два этапа, как планировалось ранее
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Российские пассажиры смогут вернуть tax free на родине
Российские пассажиры, которые не успели вернуть налог по системе tax free за границей, теперь могут сделать это на родине. Первые кассы по возмещению НДС с приобретенных за рубежом товаров появились в московском аэропорту «Домодедово»
Горячие новости
Не было бы счастья, да несчастье помогло
В России на одного человека увеличился список долларовых миллиардеров. В эту категорию попал владелец компании «Норебо холдинг» Виталий Орлов. Агентство Bloomberg оценило его состояние в миллиард долларов
здравоохранение
«А вы с народом, Вероника Игоревна?»
Автор кулинарных книг и ведущий телевизионной рубрики "КАЗАН МАНГАЛ" Сталик Ханкишиев опубликовал в "Живом Журнале" отнюдь не новые рецепты вкусной и здоровой пищи. Речь - о жизни онкологических больных, которым необходима срочная помощь.
Горячие новости
Крым обходится бюджету Российской Федерации в 100 млрд рублей
Объем денежных поступлений в бюджет Крыма из федеральной казны в 2016 году вырос на 20,5% и составил 79,7 млрд рублей. Речь идет о средствах, которые отчисляются Крыму на безвозмездной основе
Горячие новости
Младший сын экс-главы РЖД получил гражданство Кипра и открыл бизнес в Лондоне
Виктор Якунин получил гражданство республики Кипр и зарегистрировал новую фирму в Лондоне. Фирма Якунина-младшего называется Newfound Future Investments Limited
ритуальные услуги
С верой и надеждой, в последний путь
В ближайшее время в России могут появиться религиозные кладбища. Соответствующий законопроект готовится в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое с 2014 года ведает похоронной сферой ...
Горячие новости
Власти подготовили закон об идентификации пользователей мессенджеров
Роскомнадзор совместно с МВД разработали законопроект об обязательной идентификации пользователей мессенджеров. Поправки в действующий федеральный закон «О связи» вносят термин «мессенджер»
Горячие новости
Ученые обнаружили в зубной пасте и жвачках ингредиент, вызывающий рак
В зубных пастах и жевательных резинках обнаружен опасный ингредиент. Это пищевой краситель E171 (диоксида титана). Гастроэнтерологи из Франции и Люксембурга считают диоксид титана опасным канцерогеном
авторынок
Авторынок «худеет»
В 2016 году число дилерских центров по продаже автомобилей сократилось на 8% и составило 3,5 тысячи. Причем такая тенденция наблюдается практически во всех регионах – меньше в Москве, немного больше на юге Сибири& В этом году РОАД ожидает закрытия еще 150 центров ...
Горячие новости
Бригады «скорой помощи» будут обращаться к водителям через радиоэфир
Бригадам «скорой помощи» предложили использовать радиоэфир для обращения к автомобилистам, которые мешают их проезду. Сейчас данная инициатива обсуждается на уровне Минкомсвязи и мэрии Москвы.
Горячие новости
Прокуратура и эксперты признали «статью Дадина» противоречащей Конституции
КС России рассмотрит жалобу оппозиционера Ильдара Дадина на двухлетний приговор. Дадин стал единственным в России активистом, который был осужден по статье о неоднократных нарушениях порядка организации и проведения митингов
Горячие новости
Правительство одобрило повышение штрафа за отказ пропустить пешехода
Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предусматривает увеличение штрафа с 1,5 до 2,5 тысяч рубле для автомобилистов за отказ пропустить пешехода или велосипедиста на пешеходном переходе