Осторожно - мясо
В погоне за прибылью производители сбывают покупателям продукцию, которая может источником серьезной инфекции
Отечественному животноводству угрожают сразу несколько напастей, среди которых наибольшую обеспокоенность у Россельхознадзора вызывают африканская чума свиней (АЧС) и птичий грипп. Эти инфекции разносят дикие птицы и животные, миграция которых не поддается регулированию, в результате чего вирус распространяется на огромные расстояния.
В случае птичьего гриппа под угрозой находятся не только домашние животные, но и человек. Известно, что все пандемии были вызваны вирусами, мутировавшими в результате обмена с «птичьими» вариантами. И мутации постоянно продолжаются. Появляются штаммы, приспособленные к новым условиям. Известна самая страшная эпидемия птичьего гриппа 1996 года в Китае. С одной из гусиных ферм дикие перелетные птицы разнесли инфекцию по всей Азии, далее она перекинулась в Европу, Северную Америку и африканский континент. Человек заражается птичьим гриппом редко, но так как у него нет к этому вирусу иммунитета, смертность от этой болезни высокая. Погибают больше половины заболевших.
Сегодня Россельхознадзор снова бьет тревогу: птичий грипп активизировался. Инфекция обнаружена в 19 странах, больше всего в Венгрии (более 100 вспышек) и Южной Корее, где уже пришлось уничтожить более 23 миллионов птиц. В России птичий грипп обнаружили в четырех регионах, преимущественно на юге – в Калмыкии, Астраханской и Ростовской областях, а также на Кубани.
Африканскую чуму свиней, которую также разносят дикие животные (кабаны), постоянно обнаруживают то в одном, то в другом регионе нашей страны. Россельхознадзор отмечает, что особенно пострадал Краснодарский край, где в 2016 году выявлено пять очагов инфекции и 12 зараженных объектов.
Ситуацию усугубляет отсутствие контроля на личных подворьях. Так, на Кубани проверка выявила у «частников» животных, которые нигде не были учтены и не проходили проверку на чуму свиней. После предписания Россельхознадзора губернатор Вениамин Кондратьев дал распоряжение усилить контроль над подсобными хозяйствами. На сегодняшний день выписано более 3 тысяч административных протоколов.
Несмотря на то, что свиное поголовье на территории, зараженной АЧС, должно уничтожаться, предприниматели находят способы, как сбыть потенциально опасное мясо без ущерба для себя. Например, в Брянской области на таможне задержали 20-тонную партию свинины, которая якобы была произведена Лельчицким райпо (Белоруссия). На многих тушах были срезаны клейма, поэтому таможенники заподозрили, что товар на самом деле является контрабандой из Украины, где, как известно, свирепствует эпидемия африканской чумы свиней.
Что касается птицы, то недобросовестные производители спасаются от возможных инфекций, скармливая курам нитрофураны. Это группа лекарственных противомикробных средств, которые имеют свойство накапливаться в организме и вызывать неприятные последствия: сердечную недостаточность, поражение печени и ЦНС. Более того, они следы этих лекарственных средств не уничтожаются при кулинарной обработке. Именно поэтому от нитрофуранов отказались во многих развитых странах.
У нас же курятина, в которой содержались нитрофураны, была обнаружена недавно в морском порту Сахалина. Таможенниками было задержано две партии птицы из Белоруссии и Ставрополя. Продукция уничтожена, но и за «чистоту» каждого куска мяса, попадающего к нам на стол, никто не ручается. Но самый важный вопрос состоит в том, будут ли привлечены к ответственности те, кто пичкает россиян недоброкачественным мясом ради наживы?