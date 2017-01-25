Мэр Москвы предложил убрать данные о крупных госзакупках с федерального портала
Региональным властям, которые совершают госзакупки на сумму более 100 млрд рублей, разрешат публиковать тендерную информацию на собственных порталах. С такой инициативой выступил мэр Москвы Сергей Собянин
Региональным властям, которые совершают госзакупки на сумму более 100 млрд рублей, разрешат публиковать тендерную информацию на собственных порталах. С такой инициативой выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам московского мэра, в прошлом году в работе сайта единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок (zakupki.gov.ru) периодически происходили сбои, в результате чего заказчики не могли вовремя опубликовать документы. Это в свою очередь приводило к срыву госзаказов, в том числе и крупных.
Под регионами с крупными заказчиками г-н Собянин имеет в виду прежде всего Москву, на которую приходится 10% от всех госзакупок в стране.
Письмо с предложением разрешить регионам, где находятся крупные заказчики, не публиковать информацию о своих закупках на «общем» сайте, мэр Москвы направил главе правительства Дмитрию Медведеву, сообщают «Ведомости».
Сергей Собянин считает, что регионы могли бы создавать собственные системы, которые не будут зависеть от работы ЕИС. Столичный градоначальник уверяет, что создание собственных порталов не снизит прозрачность госзакупок.
Впрочем, сами участники рынка госзакупок с Сергеем Собяниным не согласны. Они считают, что инициатива московского мэра негативным образом повлияет на прозрачность тендеров. Федеральные заказчики также считают, что вся информация о государственных контрактах должна быть на одном портале.