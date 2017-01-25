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Экономика
Хотят ли русские войны?
Екатерина Тарасова
25 января 01:15

Иллюзия роста

Заверения правительства о том, что россияне скоро начнут жить «лучше и веселей», объясняются не реальностью, а близкими выборами

В последнее время мы слышим от разных представителей власти о том, что «пик кризисных явлений» в экономике позади и с этого года начнется ее подъем. Наиболее оптимистичный прогноз – рост ВВП на 2%, но и более вероятные прогнозы от 0,6% до 1,2% преподносятся как несомненный успех. Более того, некоторые чиновники, например, министр труда Максим Топилин, обещают россиянам рост реальной зарплаты. Топилин говорит о каких-то шагах министерства, которое для этого предпринимаются. Министр финансов Антон Силуанов обещает, что реальные доходы населения вырастут на 1,5%.

Оптимизм власти, даже и осторожный, не подкреплен реальными фактами, считают эксперты. При внимательном изучении сложившейся ситуации никаких предпосылок к улучшению жизни россиян не наблюдается.

Например, на первый взгляд видно, что снижение уровня жизни жителей РФ замедлился. Однако это произошло в основном за счет единоразовой выплаты в размере 5 тысяч рублей, выданных пенсионерам после новогодних праздников. В ближайший месяц будет проиндексирована пенсия – на размер инфляции. Стабилизация пенсий, которая играет немаловажную роль в структуре реальных доходов, может повлиять на положительную динамику. Однако других предпосылок для оптимистических прогнозов аналитики не видят. К тому же чиновники в своих прогнозах игнорирую «теневую» сторону рынка труда, который не подчиняется государственному регулированию, и какие колебания там будут происходить – неизвестно.

Но даже в том случае, если прогнозы Минфина верны, то повышение реальных доходов на 1,5% на деле будет ощущаться только как приостановка падения. Если и дальше благосостояние россиян будет расти такими темпами, то нам понадобится 8 лет, чтобы вернуться хотя бы на уровень трехлетней давности, считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Таким образом, к докризисному состоянию российская экономика придет к 2024 году. А в это время остальные страны не будут стоять на месте, развивая технологии и производство. И отставание России на деле окажется куда более значительным – больше 10 лет.

Также власти преподносят как еще одно достижение прошлого года снижение инфляции с 12,9% до 5,4%. Но низкая инфляция сама по себе ничего не значит. Это лишь условие для экономического роста. А его должны обеспечить конкретные шаги правительства, которых пока нет, говорит директор Института стратегических исследований ФБК Игорь Николаев. «Инструменты жесткой денежно-кредитной политики, конечно, способны стабилизировать ситуацию. Но когда вы признаете, что кризис структурный, а свои проблемы решать даже не начинаете, то откуда вдруг возьмется рост? Чудес не бывает», - приводит слова экономиста «Новая газета». Он замечает, что даже такой низкий рост ВВП, который прогнозирует правительство, маловероятен, скорее всего, нас ждет «болтание около нуля». И относительно высокие цены на нефть не способны в ближайшее время обеспечить рост экономики.

Опросы населения, которые проводит Левада-центр, подтверждают выводы экспертов, не ожидающих в ближайшее время улучшения жизни россиян. В течение двух лет они вынуждены экономить, и уже приспособились к такому положению вещей. В основном их реакция пассивна – то есть они не ищут дополнительных источников дохода и пытаются выжить на уже имеющиеся. Три четверти опрошенных признают, что в стране кризис, причем большинство из этой группы респондентов не ждут ничего хорошего в ближайшие два года или в более долгосрочной перспективе. Согласно исследованию ВШЭ, 41% жителей РФ признались, что в 2016 году испытывали трудности с покупкой продуктов и одежды.

В таких условиях страна вступает в предвыборный год. И власти не остается ничего иного, как транслировать риторику оптимизма. Поверят ли люди в то, что жизнь налаживается? Вряд ли. Россияне, а также экономические структуры страны приспособились к ситуации, которую, тем не менее, видят ясно. Предвыборные обещания их вряд ли мобилизуют, но и наметившееся равновесие они нарушать не захотят.

Однако Игорь Николаев считает, что перед выборами власть еще раз захочет повторить положительный эффект от выплаты 5 тысяч рублей. Если нефть будет стоить дороже заложенных в бюджет 40 долларов хотя бы на десятку, то это пополнит бюджет на триллион рублей. Их можно потратить на еще одну выплату. Ради создания благоприятной обстановки на выборах можно и пожертвовать частью сверхдоходов.

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