Минтранс отказался от постепенного повышения тарифа в системе «Платон»
Тариф для грузовых автомобилей массой более 12 тонн в системе «Платон» повысят сразу до исходного тарифа (3,06 рубля за километр). В Министерстве транспорта решили отказаться от повышения в два этапа, как планировалось ранее
Тариф для грузовых автомобилей массой более 12 тонн в системе «Платон» повысят сразу до исходного тарифа (3,06 рубля за километр). В Министерстве транспорта решили отказаться от повышения в два этапа.
Сейчас Минтранс ждет решения по вопросу однократного повышения тарифа на проезд по федеральным трассам от других ведомств.
Ранее планировалось с 1 февраля 2017 года повысить тариф в системе «Платон» с нынешних 1,53 рубля за километр до 2,61 рубля. Второй этап подорожания был запланирован на июнь, когда тариф должен был подняться до 3,06 рубля.
Одновременно с повышением тарифа власти планируют внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для водителей большегрузов за неоплату проезда в системе «Плотон».
В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2016 года наделил таможенные органы полномочиями следить за перевозчиками, уклоняющимися от внесения платы в систему.
Дальнобойщики в ответ на планы Минтранса повысить тариф и ужесточить наказание на неуплату готовят серию акций протеста. Водители говорят, что будут бастовать до тех пор, пока представители власти «не сядут с ними за круглый стол и не выслушают перевозчиков по поводу их проблем».