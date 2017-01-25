Меню
Экономика
Как не попасть на счетчик
Экономика
25 января 00:06

В аэропорту «Домодедово» заработали кассы по возмещению tax free

Российские пассажиры, которые не успели вернуть налог по системе tax free за границей, теперь могут сделать это на родине. Первые кассы по возмещению НДС с приобретенных за рубежом товаров появились в московском аэропорту «Домодедово»

Фото: tutitam.com

Российские пассажиры, которые не успели вернуть налог по системе tax free за границей, теперь могут сделать это на родине. Первые кассы по возмещению НДС с приобретенных за рубежом товаров появились в московском аэропорту «Домодедово».

На сайте воздушной гавани сообщается, что обратиться за возмещением tax free можно в кассы Дом-Банка. Пассажиры должны предоставить tax free формы, чеки и приобретенные товары. Операционные кассы банка расположены в зонах прилета внутренних и международных линий. Кассы работают круглосуточно.

Также сообщается, что Дом-Банк сотрудничает с системами Premier tax free и Worldwide tax free. Покупать товары по указанным системам можно в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

Предполагается, что аналогичные кассы по возмещению tax free откроются в других аэропортах Москвы, а также Санкт-Петербурга и Сочи. В случае их успешной работы, систему распространят по всей стране.

Читайте также
Правительство задумалось об отмене льготной ставки НДС на продукты питания
Россиян с 2017 года будут штрафовать за неуплату неначисленных налогов
Руководство ювелирного завода «Адамас» заподозрили в неуплате налогов на 5 млрд рублей
Сейчас на главной
Иллюзия роста
В последнее время мы слышим от разных представителей власти о том, что «пик кризисных явлений» в экономике позади и с этого года начнется ее подъем, но при внимательном изучении сложившейся ситуации никаких предпосылок к улучшению жизни россиян не наблюдается.
Авторская колонка
Мое возмущение Пётром Толстым
Я возмущён вице-спикером Госдумы, графом Толстым, заявившем о том, что "наши храмы" ломали выходцы из черты оседлости, якобы предки многих нынешних медиа-, бизнес-, и прочая деятелей и оппозиционеров...
Шевченко Максим
Горячие новости
Нет времени ждать
Тариф для грузовых автомобилей массой более 12 тонн в системе «Платон» повысят сразу до исходного тарифа (3,06 рубля за километр). В Министерстве транспорта решили отказаться от повышения в два этапа, как планировалось ранее
Горячие новости
Не было бы счастья, да несчастье помогло
В России на одного человека увеличился список долларовых миллиардеров. В эту категорию попал владелец компании «Норебо холдинг» Виталий Орлов. Агентство Bloomberg оценило его состояние в миллиард долларов
здравоохранение
«А вы с народом, Вероника Игоревна?»
Автор кулинарных книг и ведущий телевизионной рубрики "КАЗАН МАНГАЛ" Сталик Ханкишиев опубликовал в "Живом Журнале" отнюдь не новые рецепты вкусной и здоровой пищи. Речь - о жизни онкологических больных, которым необходима срочная помощь.
Горячие новости
Крым обходится бюджету Российской Федерации в 100 млрд рублей
Объем денежных поступлений в бюджет Крыма из федеральной казны в 2016 году вырос на 20,5% и составил 79,7 млрд рублей. Речь идет о средствах, которые отчисляются Крыму на безвозмездной основе
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Младший сын экс-главы РЖД получил гражданство Кипра и открыл бизнес в Лондоне
Виктор Якунин получил гражданство республики Кипр и зарегистрировал новую фирму в Лондоне. Фирма Якунина-младшего называется Newfound Future Investments Limited
ритуальные услуги
С верой и надеждой, в последний путь
В ближайшее время в России могут появиться религиозные кладбища. Соответствующий законопроект готовится в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое с 2014 года ведает похоронной сферой ...
Горячие новости
Власти подготовили закон об идентификации пользователей мессенджеров
Роскомнадзор совместно с МВД разработали законопроект об обязательной идентификации пользователей мессенджеров. Поправки в действующий федеральный закон «О связи» вносят термин «мессенджер»
Горячие новости
Ученые обнаружили в зубной пасте и жвачках ингредиент, вызывающий рак
В зубных пастах и жевательных резинках обнаружен опасный ингредиент. Это пищевой краситель E171 (диоксида титана). Гастроэнтерологи из Франции и Люксембурга считают диоксид титана опасным канцерогеном
авторынок
Авторынок «худеет»
В 2016 году число дилерских центров по продаже автомобилей сократилось на 8% и составило 3,5 тысячи. Причем такая тенденция наблюдается практически во всех регионах – меньше в Москве, немного больше на юге Сибири& В этом году РОАД ожидает закрытия еще 150 центров ...
Горячие новости
Бригады «скорой помощи» будут обращаться к водителям через радиоэфир
Бригадам «скорой помощи» предложили использовать радиоэфир для обращения к автомобилистам, которые мешают их проезду. Сейчас данная инициатива обсуждается на уровне Минкомсвязи и мэрии Москвы.
Горячие новости
Прокуратура и эксперты признали «статью Дадина» противоречащей Конституции
КС России рассмотрит жалобу оппозиционера Ильдара Дадина на двухлетний приговор. Дадин стал единственным в России активистом, который был осужден по статье о неоднократных нарушениях порядка организации и проведения митингов
Горячие новости
Правительство одобрило повышение штрафа за отказ пропустить пешехода
Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предусматривает увеличение штрафа с 1,5 до 2,5 тысяч рубле для автомобилистов за отказ пропустить пешехода или велосипедиста на пешеходном переходе
Горячие новости
Российские телеканалы не смогли собрать 100 млн евро на трансляцию матчей ЧМ-2018
В связи с этим Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» сделали совместное предложение ФИФА о покупке прав на трансляцию матчей ЧМ-2018 и Кубка конфедераций 2017 года, матчи которого пройдут в том числе и в России
Горячие новости
Все лучшее детям. Путина
Строительством центра акробатического рок-н-ролла для спортивной школы, где в свое время занималась предполагаемая младшая дочь президента Катерина Тихонова займется компания ООО «Магнум». Центр построят на месте бывшего лагеря для детей из малоимущих и социально незащищенных детей
Горячие новости
Лидер ЛДПР предложил переселять на север и в моногорода пенсионеров и творческих людей
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил улучшить жилищные условия пенсионеров за счет их переселения в другие города, если там есть «пустующая жилплощадь»
Авторская колонка
«Прекрасный шанс доказать, что ни учитель, ни полицейский вам не нужны»
Можно смеяться над его прической, галстуком, мимикой, интонациями. Возмущаться высказываниями о женщинах, иммигрантах и Путине. Негодовать и плакать, сравнивая Мишель Обаму и Меланию Трамп. Можно с обреченностью побежденного интеллектуала пророчить скорый захват Америки реднеками и гопниками.
Кучер Станислав