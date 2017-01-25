В аэропорту «Домодедово» заработали кассы по возмещению tax free
Российские пассажиры, которые не успели вернуть налог по системе tax free за границей, теперь могут сделать это на родине. Первые кассы по возмещению НДС с приобретенных за рубежом товаров появились в московском аэропорту «Домодедово»
Российские пассажиры, которые не успели вернуть налог по системе tax free за границей, теперь могут сделать это на родине. Первые кассы по возмещению НДС с приобретенных за рубежом товаров появились в московском аэропорту «Домодедово».
На сайте воздушной гавани сообщается, что обратиться за возмещением tax free можно в кассы Дом-Банка. Пассажиры должны предоставить tax free формы, чеки и приобретенные товары. Операционные кассы банка расположены в зонах прилета внутренних и международных линий. Кассы работают круглосуточно.
Также сообщается, что Дом-Банк сотрудничает с системами Premier tax free и Worldwide tax free. Покупать товары по указанным системам можно в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.
Предполагается, что аналогичные кассы по возмещению tax free откроются в других аэропортах Москвы, а также Санкт-Петербурга и Сочи. В случае их успешной работы, систему распространят по всей стране.