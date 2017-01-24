Крым обходится бюджету Российской Федерации в 100 млрд рублей
Объем денежных поступлений в бюджет Крыма из федеральной казны в 2016 году вырос на 20,5% и составил 79,7 млрд рублей. Речь идет о средствах, которые отчисляются Крыму на безвозмездной основе
Объем денежных поступлений в бюджет Крыма из федеральной казны в 2016 году вырос на 20,5% и составил 79,7 млрд рублей. Речь идет о средствах, которые отчисляются Крыму на безвозмездной основе.
Министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что объем субсидий, полученных полуостровом из федерального бюджета, в 2016 году вырос на 88,5% и достиг суммы в 34,7 млрд рублей.
Объем иных межбюджетных трансфертов увеличился на 64% и составил до 4,1 млрд рублей.
В качестве дотаций из федерального центра Крыму было выделено еще 38,1 млрд рублей. При этом объем субвенций уменьшился на 8,7% (до 2,7 млрд рублей).
С учетом косвенных затрат Крыму из бюджета Российской Федерации выделяется 100 млрд рублей.
Ирина Кивико также рассказала, что налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Крыма в 2016 году составили 40,6 млрд рублей, что на 9,2 млрд рублей больше, чем в 2015 году.