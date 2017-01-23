В Магаданской области ввели талоны на бензин из-за его дефицита
В департаменте цен и тарифов правительства Магаданской области подтвердили, что продажа 95-го бензина на местных заправочных комплексах проводится по талонам. Ограничения введены в связи с дефицитом топлива
В Магадане автомобилисты могут осуществить заправку своих транспортных средств только по талонам. Ограничения введены на бензин самой популярной марки АИ-95.
В департаменте цен и тарифов правительства Магаданской области подтвердили, что продажа 95-го бензина на местных заправочных комплексах проводится по талонам.
Ограничения введены в связи с дефицитом топлива, который в свою очередь возник из-за неисправности танкера, доставлявшего нефтепродукты на Колыму. Чиновники заверили, что дефицита остальных видов нефтепродуктов в регионе нет.
В связи с дефицитом 95-го бензина местные власти взяли под свой контроль ситуацию с ценами на него во избежание спекуляций. Сейчас литр АИ-92 на АЗС Колымы стоит 45,03 рубля, АИ-95 - 47,27 рубля, АИ-98 - 52,20 рубля, сообщает «Российская газета».