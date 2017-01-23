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Экономика
23 января 09:12

Вице-мэра Москвы Леонида Печатникова связали с крупными поставщиками лекарств для больниц

Большее число заказов приходится на неизвестные широкому кругу лиц компании, которые основаны владельцами группы компаний «Европейский медицинский центр» (European Medical Center, EMC) или их партнерами. В ЕМС ранее работал вице-мэр Москвы Леонид Печатников

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников может быть связан с крупными поставщиками лекарств, на которых приходится наибольшее число заказов.

Как выяснилось, в российской столице конкуренция среди поставщиков лекарств в городские больницы является невысокой, хотя на рынке представлены все крупнейшие игроки федерального уровня.

Большее число заказов приходится на неизвестные широкому кругу лиц компании, которые основаны владельцами группы компаний «Европейский медицинский центр» (European Medical Center, EMC) или их партнерами. ЕМС в свою очередь известен и тем, что ранее там работал нынешний вице-мэр Москвы Леонид Печатников.

По сумме сделок на поставки лекарств в московские больницы лидируют компании: «Фармадис», «Тагор», «Эзра» и «Аквиста». По данным газеты «Ведомости», указанные компании так или иначе были связаны с основателями, менеджерами ЕМС или их партнерами.

Только в 2016 году «Фармадис», «Тагор», «Эзра» и «Аквиста» выиграли городские тендеры на 14,7 млрд рублей, что составляет 27% от закупок департамента здравоохранения и ГКУ столицы.

Для сравнения, их ближайшие конкуренты компания «Фармстандарт» и принадлежащий ему «Биокад» получили заказы на 8,9 млрд рублей, а компания «Р-фарм» получил заказы на 7,4 млрд рублей.

Леонид Печатников заявил, что не курирует закупки лекарств для больниц и перенаправил журналистов по данному вопросу в столичный департамент здравоохранения.

Напомним, ранее вокруг закупок лекарств московскими властями уже разгорался скандал. Так, главный врач городской онкологической больницы № 62 Анатолий Махсон пожаловался на непрозрачную систему закупок и приобретение лекарств по сильно завышенным ценам. По данным врача, департамент здравоохранения столицы переплачивает за лекарства миллионы рублей. После подачи жалобы Махсон был уволен с занимаемой должности.

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