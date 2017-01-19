Московские власти в пять раз переплатили за новогоднее оформление города
Московские власти потратили на покупку новогодних гирлянд «как на Елисейских Полях в Париже» в несколько раз больше рыночной цены. Например, закупочная стоимость декоративных элементов в виде фужеров под шампанское, которыми украсили Тверскую улицу, оказалась завышена в пять раз
Московские власти потратили на покупку новогодних гирлянд «как на Елисейских Полях в Париже» в пять раз больше рыночной цены. Например, закупочная стоимость декоративных элементов в виде фужеров под шампанское, которыми украсили Тверскую улицу, оказалась завышена в пять раз.
Мэрия российской столицы заплатила из бюджета за 64 световых бокала 143,4 млн рублей. В заявке на сайте госзакупок отмечалось, что для создания «бокалов» должны быть использованы гирлянды Champs Élysées (Елисейские поля) производства французской компании Blachere Illumination.
В каждом таком «бокале» использовались гирлянды FL216W-CE. Стоимость одной гирлянды в прайс-листе французского производителя указана в размере 1 тысячи 750 евро (с учетом доставки в Россию и оптовой скидки). Вместе с установкой один такой «бокал» должен был обойтись городскому бюджету в 475 тысяч рублей.
Однако в реальности каждый из декоративных элементов в виде бокала обошелся в 2 млн 241 тысячу 630 рублей, сообщает портал «Медуза». В эту сумму входит также демонтаж конструкции.
Завышенными цены оказались и на деревья из «сказочного леса», которым украсили Кузнецкий Мост. Так, в каталоге Blachere Illumination стоимость дерева составляет 10 490 евро или 676 404 рубля (вместе с доставкой в Россию). Московские власти заплатили за каждое дерево в три раза больше. Бюджету в конечном счете они обошлись в 1,8 млн рублей за штуку.
Победителем тендеров на поставку «деревьев» и «бокалов» стала компания «Форум», которая принадлежит Ольге Кецман. Она также работает адвокатом в «СМП-банка», которым владеют миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги. Последних считают друзьями президента Владимира Путина и королями госзаказов.
Всего на новогоднее оформление улиц московские власти потратили из бюджета 3 млрд рублей. Только разработка концепции праздничного оформления Москвы обошлась в 17,5 млн рублей.
Примечательно, что департамент экономической политики и развития Москвы проводил экспертизу адекватности начальной стоимости контрактов на поставку новогодней иллюминации, однако никаких завышений цен не заметил. Более того, в департаменте рапортовали, что снизили начальную стоимость контрактов на 10%.