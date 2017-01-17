Власти отказались ограничивать размер зарплат руководителей госкомпаний
Российское правительство отказалось вводить ограничения на размер зарплат топ-менеджеров государственных компаний. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что «в бизнесе нельзя регулировать заработную плату»
Российское правительство отказалось вводить ограничения на размер зарплат топ-менеджеров государственных компаний. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что «в бизнесе нельзя регулировать заработную плату».
Официальное решение ведомства по данному вопросу будет опубликовано 17 января, сообщает «Российская газета».
Ранее в правительстве предлагали законодательно ограничить размер зарплат топ-менеджеров, их заместителей и главных бухгалтеров в госкомпаниях – ООО и АО. Также предлагалось «привязать» зарплаты менеджмента госкомпаний к результатам их работы.
Согласно рейтингу журнала Forbes, самым высокооплачиваемым топ-менеджером госкомпаний сейчас является глава «Газпрома» Алексей Миллер. Его доход оценивают в 17,7 млн долларов. Далее следуют глава «Роснефти» Игорь Сечин (13 млн долларов) и президент Сбербанка Герман Греф (11 млн долларов).