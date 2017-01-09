Россиян обязали предоставлять данные паспорта для получения товаров из онлайн-магазинов
Российским клиентам зарубежных интернет-магазинов для получения своих посылок придется предоставлять сканы основных страниц паспорта
Российским клиентам зарубежных интернет-магазинов для получения своих посылок придется предоставлять сканы основных страниц паспорта. О данном нововведении своих клиентов предупредили несколько служб доставки заказов.
Так, в сообщении службы доставки BoxBerry говорится, что с 1 января 2017 года для таможенного оформления посылок физических лиц из-за границы необходимо предоставить скан-копию (фотографию) паспорта.
На сайте американского магазина iHerb появилось предупреждение, что в связи с новыми правилами оформления товаров для личного пользования таможня или служба доставки может связаться с клиентом и запросить паспортные данные, сообщает РБК.
Также сообщается, что из-за сложностей с растаможиванием товаров на границе экспресс-доставку в Россию приостановили китайский AliExpress и английский Asos.
Заместитель гендиректора оператора таможенных платежей «Мультисервисная платежная система» Андрей Чешко сообщил, что с 1 января действительно увеличился объем информации, которую российская таможня запрашивает при оформлении экспресс-посылок. Помимо скана основной страницы паспорта заказчика таможенники требуют предоставить и сведения о прописке.
Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров отметил, что данные действия таможни направлены на то, чтобы понять, кто является получателем посылок. Прежние правила позволяли обходить норму о беспошлинном лимите приобретаемых за границей товаров. Напомним, что сейчас россияне могут приобрести без уплаты пошлины товары на сумму в одну тысячу евро.