Рогозин признал крах УВЗ
Передачу УВЗ «Ростеху»Дмитрий Рогозин объяснил необходимостью объединения бронетанковых активов, попутно признав крах производственной политики команды Сиенко
О радикальной необходимости оздоровления гражданского направления деятельности УВЗ заявил накануне в интервью «России24» вице-премьер Дмитрий Рогозин. Тем самым лишний раз подтвердив диагноз, который «Общая газета» поставила команде Олег Сиенко еще три года назад – полное неумения организовать разработку, производство и продажу строительно-дорожной техники в масштабах страны и за рубежом. А заодно и ж/д вагонов.
Вагон почти не виден
Подведем краткие итоги деятельности Сиенко по «гражданке». Оставим в стороне прогноз по выручке за 2016 год – обещанные 141,9 млрд рублей придут, в основном, за счет экспорта военной продукции и временного восстановления спроса на вагоны. Заслуги менеджмента в этом нет – приток средств обеспечивает, помимо зарубежных покупателей, гособоронзаказ, то бишь бюджет, то есть налогоплательщики. Мы с вами в том числе.
Господдержку УВЗ получал исправно – только в 2009 году 14,4 млрд рублей было внесено из бюджета в уставной капитал корпорации. Однако, еще до всякого рода санкций против России (оказавших влияние и на УВЗ), было ясно, что Сиенко на своем посту «не тянет». Начиная с 2009 года, на фоне вполне благоприятной ситуации (по крайней мере, до 2013 года) с производством вагонов, гражданское направление полностью «легло». Сиенко пытался делать хорошую мину при плохой игре за счет постоянного анонсирования новых и новых проектов. Но все они оказывались пшиком, и отнюдь не из-за санкций. Всего таких «пустых» задумок по гражданской продукции было более 10(!), и все они не состоялись. При Сиенко завод окончательно похоронил выпуск сельхозтехники, ушел «в гудок» проект сотрудничества с китайцами, в том числе по выпуску бульдозеров и гусеничных экскаваторов. Еле теплится проект с отверточной сборкой польских трамваем PESA для Москвы. Никто уже не вспоминает и бравурные заявления гендиректора УВЗ о создании на базе Челябинского тракторного завода всероссийского центра двигателестроения… Из сегмента вагоностроения УВЗ медленно, но верно теснит ТСВЗ г-на Несиса. Как руководитель Сиенко способен только просить денег, субсидий, протекций – не более того. Последняя просьба такого рода – письмо от 1 ноября Аркадию Дворковичу с просьбой продлить субсидирование производства полувагонов на 2017 год. И теперь совершенно очевидно, что все новые программы в гражданском дивизионе УВЗ будут реализовываться без Олега Викторовича и, надеемся, его команды.
Кто на новенького?
То, что Сиенко пора собирать вещи, стало ясно в октябре. Хотя именно тогда, после критики Рогозина, в информационное поле стали усиленно муссировать информацию о том, что г-н Сиенко включен в кадровый резерв Президента России. Что ему якобы почти уготовано место «главного от Президента по Уралу». Что он вот-вот станет первым замом главы Минпромторга Дениса Мантурова, лихо оттеснив других желающих, в том числе замминистра Александра Морозова. Но все это не имело под собой никаких оснований. В итоге оказалось, что место Сиенко займет, возможно, заместитель Мантурова Александр Потапов. Или кто-то еще из министерства – не исключено, что г-н Морозов, который как раз курирует производство строительно-дорожной техники и ж/д вагонов. То есть, тематику гражданского дивизиона УВЗ.
Такая схема выглядит вполне логично и в полном соответствии аппаратным традициям. В свое время директор такой же путь, от директора профильного департамента через замминистра и на пост главы «Объединенной судостроительной корпорации» прошел Алексей Рахманов.
Куда денут Сиенко? В министерство он и сам не пойдет да и против правил это. Тем более что реальных заслуг за Олегом Викторовичем, как мы сказали, не числится. Скорее наоборот. И новым управленцам, которые придут вместо него, придется разгребать очень многое. Желательно, при поддержке сотрудников Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России.
Иногда пружина распрямляется
Нет, речь не о задержках зарплаты, выводе средств или о чем-то таком до скуки банальном. Приведем ма-аленький пример того, как строилась работа с поставщиками на УВЗ при Сиенко. Нет сомнений, что это – как раз тема для людей из двух только что названных организаций.
Итак, начали. Есть в городе Уфа такое ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», предприятие с многолетней историей и с огромным производственным опытом. Поставляет пружины и по России, и за рубеж. Много лет ее партнером был и «УВЗ» - корпорация покупала пружины для ж/д вагонов. Покупала и покупала, проблем особых не было. А в 2014 году ситуация резко изменилась.
Закупки проводились через тендеры. И вот от БЗРП стали требовать, чтобы победитель был всегда один, некое ООО «Промышленные технологии», созданное некоей Татьяной Владимировной Гордеевой. Типичная такая компания-прокладка. Которая ничего не производила, но зато после «побед» перепродавала продукцию в «Уралвагонзавод». Надо понимать, что по совершенно другой цене.
Кто настаивал на такой схеме? Менеджеры УВЗ, сообщили нашей редакции представители БЗРП. «Нам почти открытым текстом говорили, что поставлять товар в адрес Уралвагонзавода получится только через ООО «Промышленные технологии», а закупочные процедуры носят формальный характер», сказали они.
И это не случайность. Сотрудничество между менеджерами УВЗ и фирмой-прокладкой (а стало быть, и коррупционно-воровская схема) было на удивление стабильным. ООО «Промышленные технологии» является многократным победителем тендеров «Уралвагонзавода» и 2015-2016 годов, что подтверждается информацией из справочной системы «Контур» (перечень выигранных тендеров в редакции имеется).
Но явно «грязной» схемы «Промышленным технологиям» показалось мало. Осенью 2014 года компания-прокладка отказывается оплачивать уже отгруженную продукцию БЗРП. Общая сумма долга – 65,5 млн рублей. Ее представители уже ничем не мотивируют свой отказ. Просто не платят.
БЗРП подает в арбитраж иск о взыскании денежных средств за поставленный товар. В рамках судебных разбирательств подписывается мировое соглашение, которое, впрочем, ООО «Промышленные технологии» оказываются исполнять. Благодаря выигранным судебным процессам (Дела № А60-18060/2015 и № А60-153/2015, решения в редакции имеются) и исполнительному производству удалось частично сократить задолженность до 40,5 млн рублей. Стати, в ходе исполнительного производства выяснилось, что у ООО «Промышленные технологии» отсутствует какое-либо имущество, за счет которого возможно было бы погасить хотя бы частично остаток долга.
Фирма-прокладка, с которой работают представители УВЗ, пытается уйти от ответственности. В январе-мае 2016 года она меняет место регистрации (уходит в Москву), происходит замена директора. Однако БЗРП не сдается – по очередному иску уже в арбитражный суд Москвы (дело № А40-49859/16-160-74) вводится процедура наблюдения.
Напрашивается вопрос: а что окружающие, те, кто курирует завод, рвет за него глотку и рубаху на выборах и в кремлевских приемных? А ничего. Сначала руководство и работники БЗРП, как приличные люди, обратились с письмом к Олегу Сиенко с просьбой разобраться (текст письма на 2 листах и 9 листов подписей находится в редакции). Письмо ушло 25 июля 2016 года. Ответа ждут до сих пор…
Видя явное покрывательство жуликов со стороны руководства корпорации, в августе из БЗРП отправляют письмо с описанием ситуации в адрес руководителя проекта ОНФ «За честные закупки» г-на Муталенко. И тишина… Тогда же уфимцы пытаются найти правду у главного работника всея Урала, Полпреда Президента России Холманских. И ему уходит письмо. И опять тишина. В сентябре пишут в адрес главы Росимущества г-на Пристанскова. И снова тишина… Тогда нервы у них не выдерживают, и 5 октября 2016 года веером уходят три письма на имя Дмитрия Медведева, Дениса Мантурова и – внимание! – Дмитрия Рогозина. Последнее, видимо, пришлось очень кстати в качестве повода – в тот же день в СМИ появилась информация о предложении Рогозина снять Сиенко с должности… Такого разворота Сиенко и его окружение явно не ждали.
Мы не знаем, когда БЗРП получит свои деньги и получит ли он их вообще. В любом случае, новые руководители УВЗ получат массу таких ситуаций. Хотелось бы, конечно, чтобы за них отвечали, в том числе и своим карманом, те, кто их создал – Сиенко сотоварищи. Главное, чтобы у Дмитрия Олеговича на это духа и ресурса хватило…