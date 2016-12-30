Банкам запретят выдавать новые займы закредитованным гражданам
Российские банки могут ограничить выдачу потребительских кредитов гражданам, имеющих долги перед финансовыми организациями. С соответствующей инициативой выступил президент Владимир Путин
Российские банки могут ограничить выдачу потребительских кредитов гражданам, имеющих долги перед финансовыми организациями. С соответствующей инициативой выступил президент Владимир Путин.
Глава государства дал поручение правительству установить обязанности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по договорам кредита при выдаче ему потребительского кредита. При наличии у заемщика другого кредита банк может ответить отказом клиенту на выдачу денежных средств, сообщает «Российская газета».
Кабинет министров при участии Центробанка должен составить перечень оснований для отказа в выдаче гражданину очередного займа. Например, речь может идти о нескольких непогашенных кредитах, наличии просрочки по оплате или высокого размера долга.
Ранее в Общероссийском национальном фронте вступили за введение наказания для банков, которые выдают новые займы закредитованным должникам.
Согласно данным Национального бюро кредитных историй, за девять месяцев 2016 года банками было выдано 2,1 трлн рублей потребительских кредитов, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2015 года.