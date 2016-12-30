В России в условиях кризиса средний размер взятки вырос до 800 тысяч рублей
В России средний размер взятки за год вырос до 800 тысяч рублей, не смотря на финансовый кризис в стране. Так, если в 2015 году средняя взятка составляла примерно 613 тысяч рублей, то в текущем году ее размер вырос до 810 тысяч рублей
В России средний размер взятки за год вырос до 800 тысяч рублей, не смотря на финансовый кризис в стране. Так, если в 2015 году средняя взятка составляла примерно 613 тысяч рублей, то в текущем году ее размер вырос до 810 тысяч рублей. Такая цифра содержится в докладе Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки».
В МВД России приводят другие данные, согласно которым размер взятки, напротив, снизился. По данным правоохранительных органов, в 2015 году средний размер взятки по стране составлял 170 тысяч рублей, а в 2016 году – 145 тысяч рублей.
Лидерами по размеру взяток среди регионов стали Москва и республика Коми. В Москве средний размер взятки в 2015 году вырос в два раза и составил 654 тысячи рублей. Однако по итогам текущего года средняя сумма взятки составила уже больше одного миллиона рублей.
В Коми размер взятки составляет почти 690 тысяч рублей. Всего в регионе за год было выявлено 281 коррупционное преступление, сообщает «Комиинформ».
Для сравнения, в Кирове в среднем вымогают по 190 тысяч рублей, в Воронежской области – по 36 тысяч рублей, а в Крыму – 140 тысяч рублей.
Лидером по числу жалоб на коррупцию и вымогательство взяток остаются российские суды (77,5% от всех жалоб). Также граждане жалуются на вымогательство взяток со стороны полицейских (25%) и сотрудников ФСИН (2,8%).