Космодром «Восточный» могут обесточить из-за долга подрядчика за свет
Строящийся космодром «Восточный» в Амурской области могут обесточить из-за долгов подрядчика – компании «Дальспецстрой». По данным Дальневосточной энергетической компании (ДЭК), долг «Дальспецстря» по оплате электроэнергии составляет 17 млн рублей
Строящийся космодром «Восточный» в Амурской области могут обесточить из-за долгов подрядчика – компании «Дальспецстрой». По данным Дальневосточной энергетической компании (ДЭК), долг «Дальспецстря» по оплате электроэнергии составляет 17 млн рублей.
«Не видя со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации, ДЭК запланировала на 9 января 2017 года усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома», - говорится в заявлении подразделения ДЭК «Амурэнергосбыт».
Ранее ДЭК направила подрядчику строительства космодрома уведомление об ограничении энергопоставок объектам с 15 декабря, однако компания так и не погасила свой долг.
26 декабря ДЭК ограничил электроснабжение технологических объектов, находящихся в ведомстве строительного предприятия, сообщает ТАСС.
В «Дальспецстрое» и Роскосмосе претензии энергетиков пока не прокомментировали.