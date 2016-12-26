Минэнерго назвало провокацией сведения о росте цен на бензин в 2017 году
«Все разговоры о возможной динамике роста цены - это провокация, попытка дернуть рынок, а не тенденция. Отрасль консолидированная, мы слышим друг друга, понимание есть», - заявил Молодцов
Министерство энергетики прокомментировало появившиеся прогнозы о росте цен на бензин в 2017 году. Замглавы ведомства Кирилл Молодцов назвал такие данные провокацией.
«Все разговоры о возможной динамике роста цены - это провокация, попытка дернуть рынок, а не тенденция. Отрасль консолидированная, мы слышим друг друга, понимание есть», - заявил Молодцов, слова которого приводит «Интерфакс».
«Не надо кричать о том, что в январе начнется резкий рост цены на бензин - у нас всегда в январе рост, потому что период короче, а в раскладке на год получается все равно темп инфляции», - добавил чиновник.
Ранее о росте цен на топливо в России сообщил глава «Лукойла» Вагит Алекперов, за то получил предостережение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В ФАС заявили о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.
В ответ в пресс-службе «Лукойла» уточнили, что Вагит Алекперов «озвучил мнение о возможной динамике цен на топливо на российском рынке в 2017 году».