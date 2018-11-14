Следственный комитет возобновил расследование дела об убийстве Игоря Талькова
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возобновил расследование уголовного дела об убийстве известного певца и композитора Игоря Талькова, которое было совершено еще в 1991 году
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возобновил расследование уголовного дела об убийстве известного певца и композитора Игоря Талькова, которое было совершено еще в 1991 году.
Ранее потерпевшей по делу об убийстве проходила мать Игоря Талькова, но сейчас женщины уже нет в живых. Теперь потерпевшей признана вдова певца Татьяна Талькова, сообщается на сайте СКР.
Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Певца застрелили перед выходом на сцену в коридоре.
Обвиняемым по делу об убийстве проходил концертный директор певца Валерий Шляфман. Ему было предъявлено обвинение по статье «Убийство по неосторожности». В 1992 году Шляфман уехал в Израиль, а расследование было приостановлено.
Сам обвиняемый утверждает, что Игорь Тальков был убит в массовой драке, которая завязалась в результате конфликта с директором певицы Азизы Игорем Малаховым.