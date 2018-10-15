Мародеры
25 лет НТВ. Это был никакой не день рождения, не праздник и тем более не юбилей.
Это были поминки.
И пили мы, не чокаясь.
Мы – это те, кто придумал и построил НТВ с нуля и кто был оттуда давным-давно изгнан или ушел сам.
Впрочем, не буду говорить за других. Скажу только за себя.
Для меня НТВ давно умерло.
Осталось только слово из трех букв. Настолько неприличное, что впору уже на заборе писать.
Когда-то, в другой жизни, НТВ установило высочайшую планку журналистского качества для всего российского телевидения. Теперь НТВ – концентрированное выражение всего самого худшего, что только есть на нынешнем российском телевидении. Квинтэссенция всей его подлости и пошлости.
И вот верх этой подлости и пошлости: НТВшники, в том числе – срам-то какой! – несколько уцелевших ветеранов телекомпании, стоящие навытяжку перед Путиным, человеком, лично уничтожившим прежнее, настоящее НТВ, и с приторно-сладкими лицами слушающие его поздравления.
Прямо как у Галича:
А над гробом встали мародёры
И несут почётный караул!