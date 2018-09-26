Минкультуры намерено завышает возрастной ценз иностранных фильмов
Аналитики компании «Невафильм Research» подсчитали, что по причине завышения возрастного ценза российским детям и подросткам разрешена к просмотру только одна их четырех иностранных кинокартин
Минкультуры РФ уличили намеренном завышении возрастного ценза иностранных фильмов, чтобы сократить число зрителей детского и подросткового возраста.
Аналитики компании «Невафильм Research» подсчитали, что по причине завышения возрастного ценза российским детям и подросткам разрешена к просмотру только одна их четырех иностранных кинокартин. При этом им разрешается смотреть каждый второй отечественный фильм.
По данным аналитиков, такая тенденция усилилась в последние три года. В 2017 году дети старше 12 лет могли посмотреть каждый десятый иностранный фильм, а в 2014 году - каждый четвертый. В 2014 году маркировку 18+ получил каждый седьмой иностранный фильм, а в 2017 – уже каждый второй, сообщают «Ведомости».
Эксперты считают, что Минкультуры использует завышение возрастного ценза для поддержки отечественного кино и сокращения числа зрителей иностранных картин. Например, иностранный фильм «Красавица и чудовище» получил маркировку 16+, а российский «Собибор» со сценами издевательств над пленными – маркировку 12+.
Напомним, ранее ведомство Владимира Мединского уличили в переносе премьер иностранных фильмов, если они совпадали по времени с премьерами российских картин.