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Культура
14 сентября 08:03

Телеведущий МИА «Россия сегодня» назвал «мерзостью» клип народных артистов Киркорова и Баскова

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и телеведущий ВГТРК Дмитрий Киселев раскритиковал новый клип звезд шоу-бизнеса Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ibiza»

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и телеведущий ВГТРК Дмитрий Киселев раскритиковал новый клип звезд шоу-бизнеса Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ibiza». Телеведущий считает, что данным «произведением» они унизили звание народных артистов.

Музыкальный клип Дмитрий Киселев назвал «отвратительной мерзостью». «Эстетика в клипе Ibiza низкопробна. Чего стоит хотя бы сцена, когда Баскова тошнит в кабинке биотуалета, а Киркоров ударом ноги эту кабинку переворачивает, и тот, кто внутри, купается в нечистотах. Это что, так артисты оценивают уровень культурного запроса своей публики?», - заявил Киселев.

Телеведущий напомнил, что Киркоров и Басков исполнители носят звание «народный артист России», а это является «своего рода знаком качества».

Народный артист России Николай Басков, комментируя слова Дмитрия Киселева, заявил, что клип на песню «Ибица» был снят с юмором.

Певец в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что не ждет извинений от Киселева, потому что ему от этого «ни холодно, ни жарко».

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