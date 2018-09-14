Телеведущий МИА «Россия сегодня» назвал «мерзостью» клип народных артистов Киркорова и Баскова
Гендиректор МИА «Россия сегодня» и телеведущий ВГТРК Дмитрий Киселев раскритиковал новый клип звезд шоу-бизнеса Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ibiza»
Гендиректор МИА «Россия сегодня» и телеведущий ВГТРК Дмитрий Киселев раскритиковал новый клип звезд шоу-бизнеса Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ibiza». Телеведущий считает, что данным «произведением» они унизили звание народных артистов.
Музыкальный клип Дмитрий Киселев назвал «отвратительной мерзостью». «Эстетика в клипе Ibiza низкопробна. Чего стоит хотя бы сцена, когда Баскова тошнит в кабинке биотуалета, а Киркоров ударом ноги эту кабинку переворачивает, и тот, кто внутри, купается в нечистотах. Это что, так артисты оценивают уровень культурного запроса своей публики?», - заявил Киселев.
Телеведущий напомнил, что Киркоров и Басков исполнители носят звание «народный артист России», а это является «своего рода знаком качества».
Народный артист России Николай Басков, комментируя слова Дмитрия Киселева, заявил, что клип на песню «Ибица» был снят с юмором.
Певец в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что не ждет извинений от Киселева, потому что ему от этого «ни холодно, ни жарко».