На кинопремию «Оскар» от России выдвинули фильм «Собибор» Константина Хабенского
Российский оскаровский комитет выдвинул на престижную американскую кинопремию картину «Собибор» Константина Хабенского
Фото: startfilm.ru
Российский оскаровский комитет выдвинул на престижную американскую кинопремию картину «Собибор» Константина Хабенского. Фильм о побеге из концлагеря выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Продюсер Александр Роднянский сообщил, что за «Собибор» проголосовало большинство членов Российского оскаровского комитета.
Отметим, что «Собибор» стал дебютом для Константина Хабенского в качестве режиссера. Он также исполнил одну из главных ролей в фильме.
Идея создания этого фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому.