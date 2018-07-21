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Культура
Москва – невкусная «конфета» в красивой «обертке»
Авторская колонка
21 июля 00:44
Комков Сергей

Член Союза писателей Москвы                

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Культура подземелья

Видимо, настала пора принародно признать тот факт, что в России в результате весьма «плодотворной» деятельности нынешнего руководства Министерства культуры возникло совершенно уникальное явление. И его смело можно назвать «Культурой подземелья»!

Думаю, что наиболее проницательный и осведомленный читатель давно уже догадался, о чем сейчас пойдет речь.

Конечно же – об огромном количестве отдельно взятых музыкантов и целых музыкальных коллективов, которые прочно обосновались в последнее время практически на всех станциях метро крупнейших городов России и в подземных переходах разных уровней.

Но, первое место здесь, естественно, занимает столица нашей Родины – Москва. Ведь именно здесь находится главное «Культурное Ведомство Страны», отвечающее за повышение общего культурного уровня развития населения России.

Играют эти наши доморощенные российские музыканты, кстати говоря, весьма профессионально и чрезвычайно пронзительно. И порой, стоя на той или иной станции московского метро, невольно забываешь, куда и зачем ты едешь. И даже создается впечатление, что попал на концерт в Филармонию.

Только вот, артисты этой самой «филармонии» выглядят как-то уж весьма грустно и слегка затравленно. А лежащий напротив них футлярчик из-под скрипки или из-под гитары наполняется мятыми шершавыми купюрами не слишком активно.

Специально выбрав для этого время и побродив пару дней по орденоносному Московскому Метрополитену, я невольно задал себе вопрос: а откуда у нас вдруг появилась такая масса беспризорных музыкантов?

Да-да! Именно – беспризорных! Потому что на просьбу рассказать, где и как они работают в штатном режиме, многие из них просто пожимали плечами, горько вздыхали и опять брались за свои изрядно обшарпанные инструменты…

В конце 90-х годов прошлого столетия – в начале 2000-х годов в России весьма остро стоял вопрос борьбы с детской беспризорностью. Тогда масса маленьких беспризорных несовершеннолетних бродяг скиталась по вокзалам и по подземным переходам, выклянчивая у прохожих «денежку на хлебушек».

Практически теперь то же самое делают представители культуры и искусства!Фактически тоже своим искусством выклянчивая у случайных прохожих «денежку на хлебушек»!

В связи с чем, вероятно, теперь следует поставить вполне закономерный вопрос о другой – о «культурной беспризорности»!

Но, откуда же она возникла? Ибо, ничего просто так никогда на пустом месте не появляется!

И тут долго голову ломать не придется. Потому что только на первый взгляд кажется, будто бы ответ на данный вопрос трудно найти. На самом же деле, как говорят в подобных случаях, - ларчик открывается весьма просто!

Взяв курс на «коммерческую перестройку», нынешнее руководство Министерства культуры России фактически под корень подрубило древо традиционной Российской Национальной Культуры!

За весьма короткие сроки десятки и сотни творческих (и, в первую очередь, - музыкальных) коллективов были «реорганизованы» или просто ликвидированы! А тысячи высококвалифицированных и по-настоящему талантливых людей – попросту оказались на улице! И сегодня подрабатывают на кусок «хлебушка» в подземных переходах и на станциях метро!

За примерами далеко ходить не надо.

50 лет при Министерстве культуры России существовал и активно занимался своей уникальной творческой деятельностью созданный Народным Артистом СССР, музыкантом, композитором, профессором Анатолием Полетаевым Государственный Концертный Оркестр «БОЯН».Оркестр «БОЯН» объединил в своих рядах наиболее талантливых музыкантов, исполнявших русскую национальную и славянскую традиционную музыку. Этому Оркестру рукоплескали многие страны мира! После его концертов публика долго стоя приветствовала музыкантов продолжительными аплодисментами! И ждала новых встреч с ними!

Но, видимо, именно в связи с тем, что уникальный Оркестр «БОЯН» исполнял не шлягеры, а настоящую национальную русскую и славянскую музыку, этот коллектив стал острой костью в горле «Министерства по торговле российской культурой» (пусть читатель не обижается, но именно так сегодня называют между собой деятели культуры и искусства России нынешнее Министерство культуры нашей страны). И в один прекрасный момент в недрах данного «ведомства» родился приказ об уничтожении «БОЯНа»!

Таким образом, в декабре 2017 года по воле чиновников Минкульта России фактически был уничтожен еще один прекрасный творческий музыкальный коллектив – Государственный Концертный Оркестр «БОЯН». Причем, сделано все это было иезуитским образом! Формально ГКО «БОЯН» (как потом всем объясняли чиновники ведомства, плодящего «культурную беспризорность») провели некую «реструктуризацию». Которая заключалась в том, что попросту из Оркестра уволили почти половину музыкантов, а оставшуюся часть – передали в ведение Московской Филармонии. Превратив тем самым некогда известный музыкальный коллектив в кафешантанный заштатный ансамблик.

И подобного рода «реструктуризации» стали в Минкульте России уже традиционными! Поэтому можно смело сделать прогноз о том, что процесс «культурной беспризорности» в нашей стране в ближайшие годы будет расти самыми быстрыми темпами. И, возможно, поскольку в ближайшее время места под землей для всех музыкантов уже будет не хватать, некоторым из них придется выйти на проезжие части улиц.

Поэтому хочу сразу предостеречь водителей-лихачей: «Будьте бдительны и крайне осторожны! Ибо, не ровен час, вы можете наскочить на целый ансамбль скрипачей! Или на блуждающих виолончелистов! А еще – не дай вам Бог попасть вам под КОНТРОБАС! Тогда от вашей машины не останется НИЧЕГО!»

И вот, ведь, в чем проблема! Предъявить обвинение вам будет не кому!

Так что, лучше сегодня сразу всем Миром направить ЖАЛОБУ в СУД на МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИИ, которое изо дня в день плодит в нашей стране неуправляемую «КУЛЬТУРНУЮ БЕСПРИЗОРНОСТЬ», создавая тем самым ОСОБО ОПАСНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ.

А пока – предлагаю всем российским ВУЗам, преподающим основы «Российской Культуры», внести в свои программы новый учебный курс. Который так и будет называться – «КУЛЬТУРА ПОДЗЕМЕЛЬЯ»! При этом, в соавторы данной Программы взять господина Мединского, активно создающего в России эту самую «КУЛЬТУРНУЮ БЕСПРИЗОРНОСТЬ». Которого по какому-то недоразумению кто-то назначил в нашей стране с вековыми культурными традициями руководить ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРОЙ!...

Автор – член Союза писателей Москвы, д.юр.н., проф.

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