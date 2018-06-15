Спецтехника Собянина подбирается к Кремлю
Прямо напротив московского Кремля застройщик сносит семь зданий XIX века – несмотря на то, что по действующим в первопрестольной нормативам, снос таких зданий запрещен
Катком по старой Москве
В мае застройщик ООО «Международный парк развлечений и туризма» произвёл в Москве снос целого квартала с историческими зданиями, расположенного в границах Софийской набережной, Болотной площади и Фалеевского переулка.
До фасадов оказались уничтожены особняк княгини Н.Л.Оболенской 1817 года постройки (Софийская набережная, 18), усадьба Якова Сивова 1821 года постройки (Софийская набережная, 20), жилой дом 1-й трети XIX века (Болотная площадь, 2), дом архитектора Петрова 2-й половины XIX века (Болотная площадь, 4), дом XIX века (Болотная площадь, 6), дом нач. XX века (Болотная площадь, 8).
Ещё раньше полностью оказался снесён доходный дом архитектора Елиева 1885 года постройки, перестраивавшегося в XX веке, а в наши дни являвшегося ценным градоформирующим объектом. А ведь согласно действующим в Москве нормативам, снос таких зданий запрещён.
Более того, как говорила депутат района Лефортово Александра Андреева, «Московский Кремль – это памятник ЮНЭСКО и любые действия в буферной зоне должны в обязательном порядке согласовываться с этой международной организацией – однако этого сделано не было».
Вместо этого, буквально за месяц рабочие при помощи тяжелой техники успели разрушить семь старинных зданий, которые находились в разной степени сохранности. Стоит отметить, что большую часть построек пытались демонтировать во времена Юрия Лужкова для возведения элитного жилого и развлекательного комплекса, но работы были заморожены. Всё это время дома стояли заброшенными, а некоторые - без кровли и перекрытий.
Столичное Правительство было в силах настоять именно на восстановлении особняков, отказав застройщику в сносе и строительстве на освободившемся участке многофункционального жилого комплекса. Однако, этого не было сделано. Как результат, в настоящий момент на стройплощадке работают экскаваторы, которые сгружают обломки в мусорные контейнеры. От зданий остались лишь парадные фасады, а вместо двух и трёхэтажных объектов возведут шестиэтажные. И всё это прямо напротив Кремля.
Под видом реставрации построят супержилье?
Застройщиком участка является структура Capital Group ООО «Международный парк развлечений и туризма». Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект застройки еще в 2016 году. В мэрии тогда сообщили, что в районе Софийской набережной построят малоэтажный многофункциональный комплекс из нескольких зданий. При этом отмечалось, что туда войдут существующие памятники архитектуры, которые сохранят и отреставрируют.
И сейчас происходящее возле Кремля чиновники называют реставрацией. В Департаменте Культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие), видимо, чтобы совсем навести туману, называют эту якобы реставрацию «очень глубокой».
Глава Департамента Алексей Емельянов врет, даже не отводя взгляда: «Ни одного здания пока не снесено. Везде идет либо реконструкция, либо реставрация с сохранением ценных элементов».
И тут же чиновник противоречит сам себе: «Те части, которые выходят во двор здания … ценности не представляют». То есть – все-таки снос. А чтоб легче сносилось – разрушителям пригодилась археологическая экспертиза 2016 года, подтверждающая отсутствие ценностей.
Однако, депутат Александра Андреева говорит о том, что несмотря на «легализацию» строительных работ на этом участке, все эти действия все равно незаконны: «И снос исторических особняков и, само новое строительство в буферной зоне Кремля является прямым нарушением закона и нарушением международных обязательств по сохранению культурного и исторического наследия».
По мнению депутата, власти банально зарабатывают на уничтожении нашей истории – того, что дорого сердцу каждого истинного москвича. И все это под красивым лозунгом реконструкции – порой даже «очень глубокой.
Правда, в столице уже начинают привыкать к тому, что под этим благозвучным словом строители понимают разрушение старого здания строго до фасада. То есть, пока фасад не тронут – юридически здание вроде как и не разрушено.
Для чего так делается? Да никакого секрета. Полный снос исторического здания на самом деле достаточно сложно оформить – даже, несмотря на всю силу личной власти, которую имеют здесь московские чиновники, с какой-то прямо маниакальной страстью разрушающие старую Москву. Полноценную реставрацию тоже оформить непросто – да и подразумевает она сложные технические решения без даже частичного сноса. А это долго и дорого.
Вот и появилась такая прокладка между сносом и реставрацией – сносят все, кроме фасада. А потом по остатку исторического здания составляют техническую справку о том, что сей памятник старины находится в крайней степени разрушения и реставрации не подлежит. Все – можно сносить до последнего кирпичика.
А дальше жилая застройка. Понятно, что прямо напротив Кремля Собянин не рискнет строить дешевые высотки в 20 с лишним этажей. Да этого и не требуется. Даже в озвученных шестиэтажках квартиры будут стоить столько, что купить их смогут только самые-самые. Ну, не ради же простых москвичей, попавших в жернова собянинской реновации, жертвуют семью историческими памятниками и собираются расчищать под жилье площадку в таком крутом месте?
Нет состава разрушения?
По большому счету, в большинстве столичных структурах власти, все нужные Собянину документы проводятся без задержек. Везде нужные люди, однопартийцы в конце концов.
Поэтому если кто-то начнет пытаться закидывать яйцами компанию застройщика-разрушителя – то не стоит. Он не сам по себе. Официальная Москва – та самая, что хвастает мировым лидерством по части реставрации и охраны памятников, ему все это разрешила. И снос, и строительство, и шесть этажей.
18 мая 2018 года Москомархитектура утвердила АГР (архитектурно-градостроительное решение) на текущий квартал. Со схемами, где размечено все, что сносится и строится. С видами и перспективами, где можно наслаждаться шестиэтажными корпусами в сочетании с кремлевскими зданиями.
Высота – 21 метр, этажность – до 6 этажей. 137 квартир (интересно будет почитать список 137 счастливчиков). 35 тысяч кв. метров над землей, чуть меньше – под ней.
А ведь согласно Федеральному закону об объектах культурного наследия и постановлению Правительства РФ о зонах охраны, здесь возможна только регенерация, т.е. восстановление утраченных объектов исторической среды в прежних габаритах
Конечно, понятно, что Москомархитектура не сама все это придумала. Она исполняет и оформляет решение городских властей. Градостроительно-земельной комиссией, которая разрешает или не разрешает в городе любые стройки и проекты, командует лично мэр Сергей Собянин.
Наступление на Средние Садовники – часть московского Острова между Большим Каменным и Москворецким мостами – столичные застройщики вели с конца 1990-х, когда поняли, что для них ничего невозможного нет. Проекты разных «Царевых садов» сменяли один другой, инвесторы тоже менялись, исчезали, отправлялись в места не столь отдаленные или даже переселялись в лучший мир. Но на смену приходили новые.
Первое поколение девелоперов преуспело в расчистке территории. В начале 2000-х их жертвой пали т.н. «палаты Пикарта» – здание XVII века во владении 6 по Софийской набережной. Постепенно инвесторский каток прокатился по всем дворам, уничтожая флигели, службы и прочие не видные с набережной постройки Мариинского училища, завода Листа и другие. Что не было снесено, годами стояло заброшенным, полуразваленным – как владения 18-24 по Софийской набережной, до которых добрались в мае 2018-го.
Амбиций и у девелоперов, и у архитекторов, судя по всему, хоть отбавляй, да отбавлять некому. Высотная отметка в 21 метр под искомые шесть этажей прорисована в градрегламентах недрожащей рукой, и как градозащитники не пытались с этим бороться, ничего не вышло. На «Несносной» комиссии они остались в меньшинстве, а при обсуждении проекта ПЗЗ в 2017 году их замечания остались без внимания.
Кто и когда решал, что семь исторических зданий в этих владениях можно сносить до фасадов – доподлинно не известно. Но так как отцы города обсуждают подобные вопросы только в одном хотя бы полуофициальном месте – на ГЗК под предводительством Сергея Собянина – наверняка там это и решалось.
Ну, а когда большие дядьки уже все порешали, Мосгорнаследию всю эту бойню исторического квартала на Софийской набережной в мае 2018 года оставалось лишь согласовать. И снос до фасадов, и повышение отметок кровель на Болотной улице, и высоты новостроек до 21 метра. «Принимая во внимание ранее выданные согласования, Мосгорнаследие не возражает против размещения многофункционального жилого комплекса» и т.д.
Как это делалось
В «Архнадзоре» выяснили, как власти шли к нынешнему сносу зданий напротив Кремля. Вот некоторые их выкладки, в общем-то, проливающие свет на этот беспредел в лицах и фамилиях.
Сносы согласованы Правительством Москвы в составе проекта очередного «Многофункционального жилого комплекса». Заказчик проекта – ООО «Капитал ГРУП», памятное незаконным сносом дома Кольбе на Большой Якиманке в 2011 году.
Проектировщиком выступает ООО «Проект СПиЧ» – преемник партнерства Сергея Чобана и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Руководитель проекта – Сергей Чобан.
В 2017 году выдано архитектурно-градостроительное решение (АГР) на первый этап проекта – подземную автостоянку с наземными внутридворовыми сооружениями. К началу сноса, 18 мая 2018 года, за подписью Сергея Кузнецова выдано АГР на второй этап – наземное строительство.
Из материалов проекта видно, что снос осуществляется ради максимального увеличения пятна подземной автостоянки, а наземная часть «Многофункционального центра» во внутриквартальной части достигает шести этажей. И это в квартале двух-трехэтажных зданий напротив Кремля, в его охранной зоне – буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
То есть, на лицо нарушения требования Закона к градостроительной деятельности в охранных зонах – ограничение любого строительства регенерацией (восстановлением, восполнением, воссозданием) утраченных элементов историко-культурной и природной среды. Ясно, что шестиэтажное строительство не отвечает этому требованию.
Утверждению АГР в московской практике предшествует «согласие», то есть прямое указание, ГЗК, возглавляемой мэром Москвы.
О публичном обсуждении проекта, в том числе на Архитектурном совете, никто ничего не слышал. Позиция ЮНЕСКО также неизвестна – и вообще есть сомнения, что она вообще запрашивалась.
О превышении высотных отметок было известно лишь из проекта Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы, вынесенных на общественное обсуждение в 2016 году. Письменные возражения «Архнадзора» по этому адресу проигнорированы, как и по всему проекту ПЗЗ.
Нынешний снос является прямым продолжением сносов рубежа 1990-2000-х годов, когда Юрий Лужков зачищал западную часть квартала, во владениях 6–12 по Софийской набережной. Однако в том случае, несколько лет назад, администрация Сергея Собянина привлекла градозащитников к публичному обсуждению регламентов участка. В результате Сергеем Скуратовым был разработан проект малоэтажной и низкоплотной застройки западной части квартала. На этот раз мэрия предпочла действовать за кулисами, старая площадка обсуждения – так называемая Сносная комиссия – ликвидирована несколько лет назад, а новые фактически не работают.
Общественное движение «Архнадзор» констатирует, что подлинное отношение мэра и Правительства Москвы к историческому центру города ярче всего проявляется в его сердце – охранной зоне Кремля. Проект так называемого парка «Зарядье», сводящийся к беспрецедентному взрыву природно-исторического ландшафта путем создания бетонного холма на низком лугу; сопутствующий «парку» проект гостиницы со сносом последних исторических домов Зарядья на Варварке, 14 (остановлен градозащитниками в 2016 году); гигантский памятник князю Владимиру на планировочной оси Пашкова дома – всё это и многое другое позволяет определить политику Правительства Москвы в историческом центре как изначально заряженную на скандал.
Следующим будет Кремль?
Общественное движение «Архнадзор» настаивает на немедленном пересмотре проекта «Многофункционального комплекса» на Софийской набережной.
Совет Союза московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы поддерживает заявление Общественного движения «Архнадзор» по поводу застройки центра Москвы с уничтожением исторической среды, искажением ценнейших панорамных видов на Кремль и из Кремля.
Совет поддерживает также требование «Архнадзора» незамедлительно организовать независимый Общественно-экспертный Совет по вопросам сохранения объектов культурного наследия и исторической среды Москвы подобно Советам, действующим в ряде российских городов в соответствии с указанием Президента РФ 25.12.2015.
А депутат Мосгродумы Елена Шувалова, озабоченная варварским разрушением старой Москвы, в свое время даже предлагала свой проект «О сохранении старинных зданий города Москвы», предусматривающий полный запрет на снос исторических зданий в зонах охраны возрастом более 100 лет. Но он не был принят – из-за позиции находящихся в Московской городской Думе представителей «Единой России». По-этому сносимых ежегодно Правительством Москвы старинных зданий – десятки. Среди них – великолепные образцы архитектуры старой Москвы и здания, хранящие память о ключевых событиях русской истории.
Елена Шувалова направила запрос Министру внутренних дел Российской Федерации В.А.Колокольцеву с просьбой сообщить, заведено ли уголовное дело о вандализме в связи со сносом в мае целого старинного квартала с историческими зданиями напротив Кремля, и какие меры принимаются органами охраны правопорядка для привлечения преступников к ответственности.
Но пока у столичных правоохранителей, похоже, других, более важных забот полон рот. Например, 1 июня 2018 года полиция возбудила уголовное дело о вандализме из-за надписи на пластиковом указателе к чемпионату миру по футболу у МГУ: «Нет фан-зоне». Было задержано аж трое «преступников» – студентов филологического факультета.
Разве есть время у правоохранителей разглядеть, как сносят исторические здания прямо напротив Кремля, если сейчас вся столичная фемида расследует «преступление века» и занимается привлечением к уголовной ответственности первокурсников МГУ из-за надписи на рекламной тумбе.
И что, по словам координатора движения «Архнадзор» Андрея Новичкова самое печальное – власти хорошо помнят, что сносимые перед Кремлем здания находятся под охраной ЮНЭСКО – тем не менее, чиновников это не останавливает. И в соцсетях москвичи уже горько шутят: «Так глядишь и Кремль снесут, вместе с обитателями».
Ну, и конечно, не забывают жители столицы говорить о том, что снос этих зданий – это всего лишь цепочка последовательных действий мэрии по уничтожению старой Москвы:
«Если уж Манеж сожгли с целью избавиться от геморроя реставрировать, военторг под корень счистили – то эти элементы ветхого фонда снесут – не задумаются».
«Застройщик, получив разрешение Собянина, крушит особняки начала XIX века в историческом квартале напротив Кремля. Варвары разломали всё до основания, наплевав на законы и без согласования ЮНЕСКО. ...» – сказал в отчаянии известный столичный политик Илья Яшин.
А пришлые варвары, похоже, останавливаться не собираются. Не успели стихнуть страсти вокруг сноса доходного дома на Варварке 14, не успели москвичи привыкнуть к многомиллиардному, вычурному недопарку «Зарядье», перечеркнувшему надежды архитекторов и любителей старины на возрождение, хотя бы частички исторической Москвы, как обрушилась новая напасть. И новые сообщения об очередных уничтоженных памятниках архитектуры уже не вызывают удивления. Ведь не для того лишали Москву статуса исторического поселения, чтобы сохранять памятники в ущерб интересам чиновников и застройщиков.
Похоже, те господа, из чьих кремлевских окон теперь будет видна новая стройка, забыли одну простую вещь. Архитектурный облик столицы – это фасад, лицо государства. И если на смену иерархии ценностей – пришла новая шкала цен, если на всех лужайках вокруг и даже прямо напротив Кремля экскаваторы зарывают в землю нашу историю, если императорский дворец заслоняют супердоходные шестиэтажки – то можно сказать, что на всем этом государства нет. Чем господа собираются править?