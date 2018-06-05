Ах, Фестиваль! Фестиваль!
На фоне бурных международных баталий последних месяцев, когда весь Мир будто бы сошел с ума и ежедневно устраивает бесконечные шоу с совершенно непредсказуемыми последствиями, это событие прошло почти незаметно. Но, пожалуй, именно оно, а ни что-либо другое, стало реальным Зеркалом происходящего сегодня в культурной жизни народов Евразии. И именно оно через некоторое время заставит всех нас совершенно по-иному взглянуть на окружающий нас Мир!
Речь идет о Третьем Евразийском Литературном Фестивале Фестивалей с коротким, но весьма интригующим, названием – «ЛиФФт-2018», который состоялся с 24 по 28 мая в городе Сочи.
На этот уникальный по всем параметрам Фестиваль собрались писатели, поэты, драматурги, публицисты, литературные критики, журналисты, песенники-барды и просто активные читатели из 27 стран Евразии и 56 регионов России. Почти 200 человек!
Собрались не просто так. А для того, чтобы посмотреть в глаза друг другу. Рассказать друг другу своим уникальным творческим языком о самом сокровенном и о самом дорогом! Поделиться своими творческими планами и своими уникальными задумками. Да и, просто – для того, чтобы поучиться друг у друга!
Четыре дня творческих встреч на берегу прекрасного Черного моря в прекрасном городе Сочи!
Два десятка «круглых столов» и «мастер-классов»!
Полтора десятка творческих встреч с авторами известных в странах Евразии книг!
Несколько уникальных выставок!
Среди которых особо можно было бы выделить фотовыставку о творческой деятельности детей с ограниченными возможностями «Когда крылья важнее, или Сказка в каждом из нас», организованную Благотворительным Фондом «Подари Любовь Миру». После которой каждому хочется начать делать добро! И, в первую очередь, - этим самым детям, которых Судьба обделила Здоровьем, но весьма щедро одарила Душой и Талантом!
Это, конечно же, и выставка уникального армянского фотохудожника Левона Осепяна! Который в своих фото сюжетах сумел очень тонко и очень точно передать всю красоту Земли и всю полноту человеческой Души!
И, безусловно, - это выставка главных организаторов данного удивительного Фестиваля поэтессы Маргариты Аль и ее мужа-художника Анвара Альмухаметова «Книга Поэта и Художника».
А на фоне этих великолепных выставок – самое главное, ради чего, собственно говоря, и собрались литераторы из 27 стран в прекрасный российский город Сочи – презентация произведений и книг этих писателей, поэтов, публицистов!
И эти презентации были отнюдь не «ярмаркой тщеславия»! Это был серьезный и заинтересованный разговор о жизни, о судьбах людей и о судьбах Мира!
А в перерывах презентаций книг начинал работать «свободный микрофон», где каждый мог высказать свое мнение и прочитать свои произведения.
Особенно интересными были «свободные микрофоны» в вечерние часы. Чем-то они напомнили мне уже весьма далекие 60-е… Когда на некоторых московских площадях ставшие впоследствии известными поэты Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина взахлеб читали свои стихи! А мы – словно завороженные внимали каждому их слову!
А потом на наших нынешних «сочинских посиделках» к «свободному микрофону» выдвигались песенники-барды. И я опять почему-то вспоминал: Булата Окуджаву, Владимира Высоцкого, Александра Галича, Юрия Визбора, Новеллу Матвееву, Юлия Кима!
Теперь им на смену пришли другие барды. Но, их песни не меньше трогают за душу и не менее значимы. Просто – времена меняются. Поэтому – поют они сегодня чуть-чуть не так и немного о другом. Так что, скоро и Владимир Грачев, и Михаил Загот, и другие их собратья по песенному творчеству, представленные здесь – в Сочи, возможно, тоже будут не менее любимыми и не менее популярными, чем их предшественники «эпохи 60-х»!
В последние годы очень много и нудно говорят о проблемах создания «единого культурного, социального и образовательного пространства между странами Евразии». А год назад даже была создана специальная крупная международная общественная организация «Ассамблея Народов Евразии». И, кстати, именно во время данного Фестиваля его участники дружно отметили первую годовщину создания столь значимой международной структуры.
Но, совершенно очевидна простая истина: данная международная организация сможет полноценно влиять на положение дел в странах Евразии лишь при условии, если ее жизнь будет наполнена не мифическими, а совершенно реальными событиями! Такими, как только что успешно прошедший Фестиваль с достаточно интригующим названием «ЛиФФт-2018»!
Только, как это всегда бывает в подобного рода случаях, столь уникального Фестиваля не случилось бы! Если бы ни… маленькая и достаточно тщедушная на первый взгляд женщина по имени Маргарита!
Да-да! Маленькая, скромная, но достаточно настойчивая в реализации поставленной перед собой цели служительница Музы по имени Маргарита Аль уже в третий раз подряд тянет на себе эту непосильную ношу Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт»!
И – прекрасно с этой задачей справляется!
При этом, и в России, и в других странах Евразии прекрасно живут и процветают масса всякого рода «союзов писателей»! И прочих творческих «союзов»!
Говорю это им, отнюдь, не в укор! А лишь для того, чтобы руководители сих структур, наконец-то, перестали бы заниматься своими внутренними проблемками и разборками, оглянулись бы на окружающий их Мир, пересмотрели свою позицию и свою роль в этой столь непростой сегодняшней жизненной ситуации и сообща, засучив рукава, хоть частично впряглись бы в этот общий «Евразийский Литературный Воз»!
Потому что в 2019 году Евразийский Фестиваль «ЛиФФт-2019» будет проводиться в городе Баку - в Республике Азербайджан.
А в 2020 году, возможно, свои двери этому уникальному Фестивалю распахнет Родина великого Ярослава Гашека – Чехия!
Так что, загадочная на первый взгляд аббревиатура «ЛиФФт» может превратиться для многих народов Евразии в настоящий ЛИФТ, при помощи которого культура всех наших народов будет вновь поднята на должную и вполне досягаемую высоту!
Автор – член Союза писателей Москвы, обладатель Высшей награды Евразийского Фестиваля «ЛиФФт-2018» (Серебряной Медали), директор «Русского Дома» в Западной Чехии, д.пед.н., проф.