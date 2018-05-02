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02 мая 11:17

Яркие новинки на ivi, чтобы нескучно провести выходные

Приближаются выходные, и вы не знаете, чем себя занять? Онлайн-кинотеатр ivi.ru предлагает посмотреть самые увлекательные новинки. Не тратьте время на поиски. Всё уже собрано здесь.

Приближаются выходные, и вы не знаете, чем себя занять? Онлайн-кинотеатр ivi.ru предлагает посмотреть самые увлекательные новинки. Не тратьте время на поиски. Всё уже собрано здесь.

Приключения Паддингтона 2

Паддингтон — милый медвежонок. Из далекого Перу он приехал в Англию. Здесь Паддингтон проживает в семье Браунов. В один из дней медвежонок решает посетить антикварную лавку. В магазинчике ему на глаза попадается необычная книжка-раскладушка, в которой рассказывается о Лондоне. Медвежонок принимает решение купить книжку и презентовать её тете Люси, которая очень давно желает посетить столицу Англии. Но эту задумку всё никак не удается реализовать. В настоящий момент денег на подарок нет. Поэтому медвежонок вынужден устроиться на работу. Только в этом случае ему удастся накопить требуемую сумму. Деньги почти накоплены, но здесь происходит ужасное — книгу похищают. Популярный актер Феникс Бьюкенен тоже пожелал стать обладателем такой ценной вещи. Удастся ли Паддингтону реализовать задуманное, вы сможете узнать, посмотрев фильм https://www.ivi.ru/watch/149877/trailers.

Иллюзия обмана 2

Это увлекательное приключение четырёх Всадников — группы очень талантливых иллюзионистов. Они по-прежнему показывают фокусы. Только теперь их выступления более зрелищны и эффектны. Спустя год после фееричного поражения иллюзионисты снова решают заявить о себе. Но в этот раз им предстоит столкнуться с загадочной личностью. Кто это? В каком положении окажутся друзья и смогут ли выйти из него?

Лига Watchcar. Возвращение чемпиона

Это необычная история об игрушечных машинках, которые одарены искусственным интеллектом. Они соревнуются между собой в уникальных гонках. Ставки здесь крайне высоки. В этот раз абсолютный чемпион Лиги WatchCar, Джин, получает приглашение принять участие в новой Лиге. Такое состязание известно всем, как одно из самых экстремальных. Джин решает посмотреть один из матчей. Когда он возвращается домой, то подвергается жестокому нападению. В итоге угоняют его автомобиль. Удастся ли вернуть «железного друга»? Дождутся ли зрители выступления чемпиона?

Большой собачий побег

Оззи — пёс, жизнь которого плывёт по течению. Но однажды всё круто меняется. Виной тому отпуск хозяев. Они решают на время отправить пса в элитный специализированный спа-отель. В реальности Оззи попадает в настоящую собачью тюрьму. Пёс не намерен мириться со сложившейся ситуацией. Он решает устроить побег и при этом помочь остальным. Удастся ли ему реализовать задуманное?

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.ru

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