Народный артист Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет
В понедельник, 12 марта, скончался народный артист СССР Олег Табаков. Артист ушел из жизни в возрасте 82 лет. В пресс-службе МХТ имени Чехова сообщили, что Олег Табаков умер в больнице в окружении семьи
В понедельник, 12 марта, скончался народный артист СССР Олег Табаков. Артист ушел из жизни в возрасте 82 лет.
В пресс-службе МХТ имени Чехова РИА Нвости сообщили, что Олег Табаков умер в больнице в окружении семьи.
Олег Табаков последние месяцы находился в больнице. В конце декабря актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Через некоторое время артист пришел в себя, но никого не узнавал. В январе артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.