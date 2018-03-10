Самарские театралы обвинили актера Михаила Ефремова в выходе на сцену в пьяном виде
Руководство театра «Современник» пообещало разобраться в ситуации с актером Михаилом Ефремовым во время спектакля «Не становитесь чужими»
Руководство театра «Современник» пообещало разобраться в ситуации с актером Михаилом Ефремовым во время спектакля «Не становитесь чужими».
Московские артисты были на гастролях в Самаре. После спектакля зрители в социальных сетях пожаловались, что Михаил Ефремов якобы вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения, а на все замечания отвечал матом.
Директор «Современника» Игорь Попов заявил, что разберется в ситуации с Самаре. «Будем разбираться, нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях», — заявил директор театра, слова которого приводит ТАСС.
Сам Михаил Ефремов заявил, что пьеса «Не становитесь чужими» очень сложная, но «в Самаре не очень догнали» . «Я не считаю, что это критика, я считаю, что это зависть», - заявил актер.