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Культура
28 февраля 12:43

Российские кинотеатры 9 мая уберут из проката все иностранные фильмы

Чиновники Минкультуры впервые договорились с кинотеатрами об исключении из проката какой-либо картины в течение дня. Отметим, что глава ведомства Владимир Мединский выступает за введения специальных «каникул» для отечественного кино

Фото: tygrysiaki.pl

Министерство культуры России решило сделать 9 мая «днем российского кино». В этот день кинотеатры не будут показывать фильм «Мстители: Война бесконечности» компании Marvel.

Источник «Ведомостей» сообщил, что отказ от сеансов «Мстителей» в День Победы был условием возвращения даты премьеры фильма в России на 3 мая. Ранее планировалось перенести премьеру на 11 мая – после праздников.

9 мая решено сделать «днем российского кино». В День Победы кинотеатры должны показывать только отечественные фильмы, в том числе уже прошедшие в прокате.

Чиновники Минкультуры впервые договорились с кинотеатрами об исключении из проката какой-либо картины в течение дня. Отметим, что глава ведомства Владимир Мединский выступает за введения специальных «каникул» для отечественного кино. Речь идет о том, что бы в период праздников кинотеатры должны показывать только отечественные фильмы.

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