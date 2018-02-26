Режиссерам фильмов с госфинансированием запретят снимать актеров с антироссийскими взглядами
Российские депутаты предложили запретить режиссерам приглашать на роли в отечественном кино актеров «с антироссийскими взглядами». Речь идет о фильмах, которые снимаются на средства государственного бюджета
Российские депутаты предложили запретить режиссерам приглашать на роли в отечественном кино актеров «с антироссийскими взглядами». Речь идет о фильмах, которые снимаются на средства государственного бюджета.
Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев подготовил соответствующий запрос министру культуры Владимиру Мединскому.
«Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры, мало того что поливают грязью русских, но делают это за счет их налогоплательщиков. Конечно, запрещать ничего не надо, но обратить внимание на эту ситуацию следует», - заявил депутат, слова которого приводит Russia Today.
Скорее всего, депутат Сухарев под «некоторыми деятелями культуры» имел ввиду актера Алексея Серебрякова, который в интервью журналисту Юрию Дудю высказал мнение, что национальная идея России зиждется на силе, наглости и хамстве. После этого интервью многие обрушились с критикой на артиста и припомнили ему, что он перевез свою семью жить в Канаду.
В частности, первый зампред комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко, который снимал актера в своем «Бандитском Петербурге», сказал, что «его коллеги по цеху теперь будут крепко думать, прежде чем приглашать Серебрякова в кино».