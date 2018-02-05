Культурное наследие превратили в «виртуальный список»
Исторические поселения и старинные города, которые должны составлять культурную гордость современной России, по большей части представляют из себя жалкое зрелище, где местное население влачит нищенское существование
Форум для первого лица
Не так давно министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели в подмосковной Коломне форум малых городов и исторических поселений. Участие в нем принял и президент России Владимир Путин. И глядя на то, как вышеупомянутая троица наперегонки рассказывала главе государства о том, как все они сохраняют и развивают историческое и культурное наследие, стало ясно – форум устраивался персонально для ВВП. А судьба, собственно, малых городов и поселений троицу явно не волновала.
По подсчетам специалистов 90% наших древних городов по-прежнему лишены статуса исторических поселений. Из более чем 500 городов в списке 1991 года в федеральном списке 2010 года осталось только 43, а Минкульт уже семь лет открыто блокирует расширение этого списка.
Статуса исторического поселения по-прежнему лишены Москва, Переславль, Калуга, Боровск, Рязань, Нижний и Великий Новгород – не говоря уже о маленьких городках в разных регионах, которых, кстати, немало на территории Московской области, руководимой Воробьевым.
Отсутствие статуса означает одно – власти и строители могут производить здесь любые застройки, перестройки, менять ландшафт, ибо он числится не древним, а просто старым. По сути, на глазах уничтожается история государства Российского.
В свое время президент поручал «ответственным лицам» помочь историческим городам с оформлением охранной документации – однако, в большинстве случаев воз и поныне там. То есть, под шумок просто не выполняются президентские поручения.
И соответственно, в таких городах нет ни зон охраны объектов культурного наследия ни предметов охраны и границ исторических поселений. Например, в Подмосковье больше двадцати исторических городов до сих пор ждут свою «охранную грамоту» – несмотря на то, что, по слухам, работа по разработке документации ведутся не первый год, прожирая бюджетные деньги и, не выдавая готового результата.
Нам Минкульт строить и жить помогает
То, что это делается из-за нежелания чиновников работать, не верится. Здесь больше видится переплетение личных интересов разных сторон. Например, нынешний заместитель Меня по Минстрою – господин Ставицкий, будучи в свое время мэром старинного Звенигорода, за несколько лет буквально стер этот прекрасный исторический город с лица земли, застроив его торговыми центрами и низкопробными высотками, исказившими все исторические панорамы.
Сейчас эту политику по отношению к Звенигороду и к другим городам продолжает губернатор области Воробьев.
А чтобы легче было проводить в жизни свои античеловечные проекты, в том же, к примеру, Звенигороде стоит негласный запрет на утверждение зон охраны, которые уже двадцать лет как разработаны за бюджетный счет и каждый год перерабатываются в интересах застройщиков, а потом по новой проходят согласования, но никак не утверждаются. В отличие от утверждения планов генеральной застройки. Каким образом все стороны приходят в такому строительному «консенсусу» – по дружбе великой или же по хрусту банкнот? Тем не менее, малые города из исторических быстро превращаются в серые безликие многоэтажные микрорайоны – причем, документально на законных основаниях. Минкульт ведь не запрещал.
То же, что и в Звенигороде, происходит и в Коломне, где Мединский и К недавно так лихо впаривали президенту про сохранение культуры и истории. При видимом благополучии с сохранением наследия, также до сих пор не утверждены давно разработанные предметы охраны исторического поселения и зоны охраны, в результате чего панораму кремля (признанного Символом России) портят панельные многоэтажки, а в центре города, словно с чьей-то «легкой» руки, горят и сносятся усадьбы начала 19 века.
Тоже самое и в Сергиевом Посаде и десятках других подмосковных и не только городах. Повсюду на первом месте – застройщик. Такое ощущение, что министерство культуры стало филиалом Минстроя.
Специалисты в один голос кричат – центры исторических городов по всей стране гниют и вымирают, люди живут в тяжелейших коммунальных условиях, исторические дома десятилетиями не ремонтируются, к ним не подводятся современные коммуникации, в результате чего население их тоже начинает тихо ненавидеть, мечтает сжечь и переехать в новенькую многоэтажку, чем и пользуются власти-застройщики.
Однако вместо того, чтобы помочь людям, провести за бюджетный счет техническую модернизацию старых домов, помочь с ремонтом, разумным благоустройством и при необходимости с реставрацией - все делается с точностью наоборот. Старые дома, даже в нормальном состоянии, массово признают ветхими и аварийными, перестают поддерживать и расселяют под снос, даже когда в этом нет ничьей коммерческой заинтересованности. И им еще по всяким госпрограммам выделяют деньги на снос исторической застройки, а иногда даже ценных градоформирующих объектов и памятников. И Минкульт за всем этим главный надсмотрщик. В результате города, которые могли бы стать центрами туризма, и делать на этом хорошие деньги, совсем деградируют и постепенно замещаются пустырями и многоэтажками.
Так, например в городском округе Серпухов, богатым на культурное наследие, при наличии утвержденных правил застройки и землепользования, историческая часть варварски застраивается. На площади Ленина, прямо напротив торговых рядов, постройки конца 19 века, по адресу пл. Ленина, 7 возведён жилой дом в три раза превышающий высоту закройки и в два площадь строительства, закрывая собою церковь Николы Белого. А памятники культуры, не имеющие охранных грамот, разрушаются на глазах. Под угрозой уничтожения даже оказался Серпуховской кремль.
На ремонт и реальную помощь и людям и домам у власти денег никогда нет, но зато есть сумасшедшие миллиарды и миллиарды на «создание комфортной городской среды» из плитки, фонарей и лавочек по проектам барселонских архитекторов, на гранитное мощение среди полупустых, полусгнивших или сгоревших домов с заросшими дворами и грязью по колено.
Да любой россиянин, кто хоть раз туристическим транзитом бывал в малых городах, расскажет о поголовной нищете и какой-то отчаянной безысходности местных жителей, где по большому счету нет действующих градообразующих предприятий, и люди зарабатывают или на туристах, или, плюнув на все, едут работать в столицу.
Разумеется, на тот форум не был приглашен ни один эксперт или градозащитник, который мог бы рассказать о реальном положении дел с сохранением исторических городов Подмосковья и в целом по стране. Понятное дело – любой такой эксперт в один миг в пух и прах разбил бы отчет троицы президенту. А отчет – дело святое. Жаль только, что во всем остальном у вышеназванных чинуш святости больше никакой не осталось.
Министр без культуры
Вот что еще интересно и удивительно (хотя на фоне его скандальной диссертации и не удивляет) – когда на том самом форуме президенту впарили, как чиновники сохраняют историю и культуру своей страны, министр Мединский попытался рассказать главе государства (видимо, для общего его и своего развития) – что же вообще это такое – историческое поселение и зачем оно вообще нужно.
И вот, слушая рассказ человека, отвечающего в стране за культуру, делаешь вывод – этот человек от культуры как никогда. Вот что сказал (дословно, по официальной стенограмме) Владимир Мединский:
«Исторические поселения – это виртуальный список, Владимир Владимирович. Был список в РСФСР принятый, который ни к чему не вел вообще – штук 180. Потом, лет 10 назад, совместным приказом Минкультуры, Минстроя и кого-то еще список был сокращен до 41-го, потом расширен до 44-х, с включением туда Севастополя и еще ряда городов. Список этот тоже ни к чему не ведет и не дает никаких ни обязательств, ни преференций. Мы провели экспертную работу накануне форума специальную со специалистами, и прикинули, сколько может быть в стране исторических поселений, так, чтобы не девальвировалось это высокое звание, получилось около 100. Около 100, причем мы не хотим, чтобы в этот список входили большие города, потому что в списке из 44-х почему-то оказался Санкт-Петербург, например, наряду с Плёсом. Как-то сложно потом их финансировать по единым правилам».
Трудно объяснить, почему министр культуры считает исторические поселения, которым посвящена отдельная глава в Федеральном законе о культурном наследии и о которых его министерство проводит ежегодные научно-практические конференции, «виртуальным списком».
Список исторических городов РСФСР, «который ни к чему не вел вообще», насчитывал на самом деле не 180, а более 500 пунктов. Забыл об этом министр или просто не знал? Но когда школьник на уроке истории рассказывает домашнее задание, а потом замолкает, учитель оценку снижает. И не важно, забыл ученик или просто не заглядывал в учебник. А министр, похоже, даже на школьную «тройку» не наработал.
Вот, например, список исторических поселений современной Российской Федерации, который, по мнению министра, «тоже ни к чему не ведет и не дает никаких ни обязательств, ни преференций». По части преференций – совершенно верно, хотя еще в 2016 году именно Министерством культуры было объявлено о начале разработки системы экономических льгот и преференций для исторических поселений. Чем кончилась эта работа – неизвестно, скорее всего, утонула в безбрежном море межведомственных согласований.
Но вот по части обязательств все ровно наоборот. Именно статус исторического поселения, по единодушному мнению экспертов, является наилучшим инструментом для «сохранения исторической идентичности», накладывая на местные власти и инвесторов серьезные обязательства и ограничения по части градостроительства, а на Минкультуры – обязанность контроля за ними. Так что этот список очень даже «ведет» в нужном направлении; будучи экономически подкреплен, он мог бы переломить ситуацию с сохранением исторической застройки и ландшафтов по всей России. Причем, на практике – а не виртуальности.
«Мы не хотим, чтобы в список исторических поселений входили большие города, потому что в списке из 44-х почему-то оказался Санкт-Петербург» и т.д.» - это слова министра и о чем это он?
Свой комментарий на слова министра оставил в «фейсбуке» председатель подмосковного ВООПИиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) Евгений Соседов: «Во-первых, кто это «мы»? Министерство культуры никогда не заявляло такой официальной позиции, более того, в Федеральный закон о наследии несколько лет назад были внесены специальные поправки, позволяющие наделять статусом исторического поселения не всю территорию города, а только отдельные ее части – как раз для исторических центров «больших городов».
Во-вторых, почему большие города, достойные по своему архитектурному и ландшафтному богатству статуса исторического поселения, должны быть лишены на него права? Ведь этот статус, если заглянуть в федеральный закон – не о финансировании поселений, а о сохранении их облика и особых правилах градостроительства.
В-третьих, официальный список исторических поселений страны вовсе не исчерпывается цифрой 44. Существуют еще десятки исторических поселений регионального значения, которые не менее федеральных заслуживают сохранения исторической идентичности, преференций и контроля со стороны федеральных властей. Но если плюют на федеральные – кто будет заниматься местечковыми? Никто».
Не только бездействие, но и разрушение
Тот факт, что «охранная» документация для малых городов и поселений годами оформляется в недрах Минкульта – это лишь часть разрушительной деятельности чиновников ведомства. И то запустение, в котором находятся нынче исторические города – это результат не одного года «работы» министерства, которое, если того требуют обстоятельства, далекие от сохранения наследия и истории, ускоряется мгновенно.
Как пример, подписанный лично министром Мединским приказ от 4 июля 2016 года, согласно которому разрешалось строительство вокруг Рязанского кремля. Шум рязанские градозащитники подняли лишь месяц спустя – потому что, приказ не афишировался. Подписали тихой сапой. Зато знали о нем те, кому нужно – застройщики.
Скорее всего, по их наущению и формировался приказ, в котором все уже было разложено по полочкам: три зоны, каждая со своим режимом использования территорий и разрешенной высотой застройки, расселение жителей окрестных частных домов, живших здесь испокон веков.
Кстати, людям при расселении, говорят, объясняли процесс необходимостью археологических раскопок в этих местах – а в итоге по почти расселенным улицам побежали новенькие коммуникации под будущее элитное жилье с видом на Кремль.
«Здесь культурный слой 5—7 метров. Здесь вся история Руси. Место идеально сохранено — здесь никогда не было строек. Здесь может быть открытие мирового масштаба: мы можем найти здесь древние улицы, показать это туристам», — говорит известный в Рязани градозащитник Андрей Петруцкий.
«На улице Рабочих уже прокладывали какие-то неопознанные коммуникации без контроля археологов, — рассказывает председатель рязанского «Яблока» Павел Сенин. — Похоже, что кто-то очень спешит. Настораживает и то, что в приказе Мединского вообще нет нормативов по плотности застройки».
Председатель рязанского отделения ВООПИиК Вера Чернышова рассказывает о реакции местных чиновников на ее попытки обсудить приказ Мединского: «Меня поразило то, как допытываются, откуда узнали про этот приказ». Чернышова отметила, что подготовить информацию и документ для выхода приказа могли только рязанские власти. По словам председателя рязанского отделения ВООПИиК, в сторону кремля застройка движется уже давно, уничтожая памятники архитектуры. «Понятно, что за этим кто-то стоит, понятно, что об этом знали в нашем Минкультуры», — говорит Вера Ивановна.
Активисты отмечают, что разрешение строительства с утвержденной высотностью — единственная практическая новелла в приказе министра культуры № 1504 от 4 июля 2016 года: «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Древний город Переяславль-Рязанский и его оборонительные и архитектурные сооружения XII—XIX вв.». Приказ этот разрешает строительство метро на территории кремля в 500-тысячной Рязани.
Кстати, древний город Переяславль-Рязанский, располагавшийся вокруг кремля, был основан в 1095 году. Успенский собор Рязанского кремля, купола которого давно стали символом города, построен в конце XVII века, в свое время при полном содействии Минкульта был передан государством русской православной церкви, что вызвало в регионе серьезные протестные акции. Но теперь-то стала ясна идея ведомства – государство церкви кремль, а церковь благословила государство на выдачу разрешения под окружающую застройку.
Причем, в то время, когда протесты только набирали силу, директор музея «Рязанский кремль» Ольга Кречетова, получившая должность с одобрения областного правительства, даже проводила пресс-конференцию, в ходе которой убеждала прессу и общественность в том, что строительство вокруг музея даже не обсуждается. Однако, лгала чиновница едва ли не под грохот строительной техники, которой предстояло перерыть в этих местах землю – причем, отнюдь не в археологических целях.
И что вот еще любопытно, что в пресс-релизе рязанского министерства печати, в котором цитировали Кречетову, были перепутаны названия двух древних городов: Переяславль-Рязанский назван Переяславлем-Залесским (город в Ярославской области). То есть, чиновники своей безграмотностью очередной раз продемонстрировали свое отношение к русской культуре и истории.
Что сказать на это – какой министр культуры, такие и помощники. Как тот относится к русскому наследию – точно так и другие. Да и зачем иначе, если все равно все снесут, перекопают, проведут коммуникации и отгрохают элитные дома с евроремонтом внутри? А это немалые деньги – их на всех хватит, даже на «ручное» министерство культуры.