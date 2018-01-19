Медведев, спаси медведя!
Представьте себе уровень проблемы! Судьба фильма «Приключения Паддингтона — 2» про медвежонка из дремучего Перу должна решиться правительством и лично Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И вот он собирает свое правительство народного доверия, там сидят Мутко, Рогозин и прочие корифеи жанра и все эти люди рассматривают вопрос по существу: быть или не быть медведю! И после многочасовой дискуссии решают: медведю — быть! И «Паддингтон — 2» возвращается в прокат в прежние сроки в формате 3D.
Я безо всякой иронии. Владельцы российских кинотеатров официально обращаются именно к Дмитрию Медведеву. И если не считать это обращение разновидностью макулатуры, то Медведев должен его внимательно изучить и принять решение. И это еще мягкий случай — потому что здесь владельцы наших кинозалов верят главе правительства. Куда чаще граждане взывают непосредственно к Путину или хотя бы к Рамзану Кадырову. Любую проблему надо решать на высшем уровне. Потому что никакие механизмы в стране толком не работают.
Ситуация выглядит особенно идиотской, потому что серьезные люди поднимают скандал из-за сказочного медведя, но проблема ведь не сказочная, а реальная. Это бизнес и это бизнес, который дербанят по национальному признаку. «Паддингтона» задвигают, чтобы побольше народу сходило на патриотический фильм про баскетбол и на другое духовное кино — про скифов. А веселый медведик из Перу может отбить кассу и у баскетболистов, и у язычников.
Я бы понял, откровенно говоря, если бы Мединский и другие парни из Минкульта были конкретно в доле. Продвигали и задвигали фильмы за деньги. Это плохо, но это как-то привычно. А здесь, как я понимаю, они просто задвигают все иностранное и пропихивают все российское. Такой патриотический лоббизм.
По-своему, это даже трогательно. Но это, простите за очевидность, создает неравные условия для бизнеса.
И, конечно, замечательным получился обмен мнениями между Мединским и владельцами кинотеатров. Предприниматели написали прекрасное письмо, которое не хочется цитировать, а хочется прочесть громко и вслух целиком. Потому что действительно, не Мединский развивает отрасль, не он снимает фильмы, не он строит и открывает кинотеатры, и даже деньги на кино он распределяет не свои, а наши.
И прочитав все это, Мединский отвечает цифрами сборов и объемами производства. То есть теми самыми цифрами, к которым не имеет отношения и которые — заслуга как раз прокатчиков. Владимир Мединский — бездарность и фармазонщик. Но я понимаю, почему он все еще остается министром. Потому что на культурном фронте сейчас нужен именно такой человек: вульгарный и наглый. К тому же отлично справляющийся с функцией мальчика для битья и громоотвода. Поэтому мы пока посмотрим на победные 3 секунды 1972 года, а нарисованный медведь подождет еще пару недель — авось, не протухнет.
Источник - Эхо Москвы