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Культура
16 ноября 08:10

Картину Леонардо Да Винчи продали на аукционе за рекордные 400 млн долларов

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке за рекордную сумму была продана картина кисти итальянского художника Леонардо Да Винчи «Спаситель мира». Полотно принадлежало российскому олигарху Дмитрию Рыболовлеву, а на аукционе ушло за 400 млн долларов

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке за рекордную сумму была продана картина кисти итальянского художника Леонардо Да Винчи «Спаситель мира». Полотно принадлежало российскому олигарху Дмитрию Рыболовлеву, а на аукционе ушло за 400 млн долларов.

«Спаситель мира» был единственным творением Леонардо Да Винчи, которое находилось в частной коллекции.

Первоначальная цена лота составляла 100 млн долларов, а до рекордных 400 млн долларов она выросла за полчаса. Окончательная стоимость вместе со всеми сборами, комиссиями и налогами составит 450 миллионов долларов.

Картина «Спаситель мира» была написана примерно в 1500 году. Первые упоминания о произведении относятся к коллекции короля Англии Карла I (1600-1649). В 1763 году незаконный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион, и это было последнее упоминание полотна.

Спустя 1,5 века картина «всплыла» в коллекции одного из богатейших людей Англии Фредерика Кука. При этом эксперты полагали, что «Спасителя мира» написал один из учеников Да Винчи.

В 2005 году картина с неустановленным авторством была выставлена на региональном аукционе в США, где была продана менее чем за 10 тысяч долларов. После реставрационных работ и установления подлинности, работа была выставлена на аукцион Christie’s.

Отметим, что Дмитрия Рыболовлева владельцем «Спасителя мира» был швейцарский торговец искусством Ив Бувье, который купил полотно за 80 млн долларов. Затем он перепродал картину российскому бизнесмену за 127,5 млн долларов.

Позднее г-н Рыболовлев обвинил Бувье в мошенничестве и обратился в суд. Бизнесмен считает, что Бувье продавал ему картины по завышенной цене.

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