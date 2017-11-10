Известный сатирик Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет
Писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга, однако в июне решил отказаться от лечения. Михаил Задорнов назвал процедуры изнуряющими и бесполезными и заявил, что хочет провести время в кругу родных, а не в больнице
Известный сатирик Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет. Писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга, однако в июне решил отказаться от лечения.
Михаил Задорнов назвал процедуры изнуряющими и бесполезными и заявил, что хочет провести время в кругу родных, а не в больнице, сообщает РЕН ТВ.
Михаил Задорнов родился в Латвии в 1948 году. Известность он приобрел благодаря сатирическим концертам, которые транслировались по федеральным каналам. Задорнов также вел юмористические передачи «Аншлаг», «Смехопанорама» и «Сатирический прогноз».