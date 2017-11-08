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08 ноября 22:05
Комков Сергей

Член Союза писателей Москвы                

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Зачем Министерство культуры России сломало «БОЯН»?

Да-да, именно сломало! Потому что по-иному некий документ, который почему-то назван «Приказом Министерства культуры России от 10 октября 2017 года № 8711», воспринять просто невозможно!

Данный «документ» гласит, что существовавший 50 лет уникальный «Русский концертный оркестр «БОЯН» фактически уничтожается, превращаясь в некое безликое и бесформенное госучреждение – «Государственный академический оркестр». Без имени! Без рода! Без племени! Без национальной принадлежности!

И – без человека, создавшего этот известный во всем Славянском Мире музыкальный творческий коллектив!

Министерство культуры России посчитало возможным запросто выбросить вон известнейшего во всем мире музыканта и композитора – Народного артиста СССР Анатолия Ивановича Полетаева, отдавшего «Русскому концертному оркестру «БОЯН» практически всю свою творческую жизнь!

Прямо скажем – потрясающая манера управления российской культурой и российским искусством! Похоже, в методах управления наши нынешние горе-руководители перепрыгнули даже так активно критикуемую «хрущевскую эпоху» и мадам Фурцеву!

И все это – под циничные рассуждения о сохранении лучших традиций в системе российской культуры!

Для того, чтобы не быть голословным, поинтересовался, что за репертуар предлагает теперь новоиспеченное руководство, так называемого «Государственного академического оркестра». И пришел в некоторое замешательство. Если раньше в репертуаре «Русского концертного оркестра «БОЯН» была русская народная музыка, русская национальная классика, лучшие произведения славянской музыкальной культуры, то теперь репертуар больше похож на обыкновенное собрание эстрадных концертных программ. А сам уникальный оркестр потихоньку превращается в обыкновенный эстрадный шоу-коллектив, ничем не отличающийся от десятков таких же, растиражированных по регионам России.

Отсюда возникает простой, но, весьма грустный вывод: уникальный в своем роде «Русский концертный оркестр «БОЯН» по воле чиновников Министерства культуры России фактически превращен в обыкновенный заштатный балаган, предназначенный для обслуживания служебных и отраслевых корпоративов.

В связи с этим, понятно, почему убрали из оркестра и его долголетнего и бессменного руководителя – Анатолия Полетаева. Потому что Народный артист СССР Полетаев имеет свою четкую и ярко выраженную жизненную и творческую позицию. Он всегда являлся и продолжает оставаться истинным Патриотом России и активным пропагандистом настоящей русской народной и славянской музыки. А это очень не нравится многим людишкам, проникшим сегодня всякими правдами и неправдами в ряды руководителей российских министерств и ведомств. В том числе – и в Министерство культуры России. Кому-то очень не хочется слышать настоящую русскую музыку! И, уж тем более, не хочется, чтобы к лучшим шедеврам русской национальной музыкальной культуры приобщалась нынешняя российская молодежь! Пусть эта молодежь лучше отравляется всякого рода суррогатами из рока и стёба! А потом лезет с петлёй на шее на чердак! Или прыгает с крыши! Или врывается в класс с ножом и устраивает дикую расправу над любимым учителем! А потом – перерезает себе глотку электропилой!

Кто-то может сказать, что я чрезвычайно утрирую ситуацию.

Нет. Все начинается именно с того, что и как слушают наши дети.

А слушать они должны настоящую русскую национальную традиционную музыку. Жить они должны в мире настоящей русской национальной традиционной культуры. При этом, в первую очередь знать и изучать они должны близкую нам по духу традиционную славянскую музыку, культуру, искусство.

Но, рассчитывать на подобное можно лишь при одном условии: если всякого рода людишки, мнящие себя большими чиновниками в ведомстве, именующимся «Министерством культуры России», прекратят пагубные эксперименты над населением России и прекратят процесс уничтожения коллективов, которые не на словах, а на деле в состоянии воспитать подрастающее поколение россиян в духе любви к своей Родине, к своим традициям, к своей истории!

2 октября 2017 года участники Белградского Международного Славянского Конгресса приняли специальное «Обращение» в адрес Президента России Владимира Путина по поводу «Русского концертного оркестра «БОЯН». И попросили главу Российского государства серьезно разобраться с чиновниками Министерства культуры России.

Но, похоже, этим чиновникам все подобного рода «обращения», как говорится, «до лампочки»…

В связи с чем невольно возникает вопрос: а не пора ли эту самую «лампочку» выкрутить? Пока ее кто-нибудь ненароком не разбил…

Автор - д.пед.н., проф., член Союза писателей Москвы

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