Меню
Культура
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Авторская колонка
23 августа 14:47
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

Все авторы

Дураки

Дураками, как утверждают, сам Путин назвал тех, кто проводил обыски у Кирилла Серебренникова. За режиссера тогда заступились все, кто могли, и создалось ощущение, что Серебренникова не тронут. Но либо Путин в нашей стране уже не главный, либо Путин обманывает не только нас, но и собственных доверенных лиц и приближенных, однако теперь история получила более драматичное продолжение. Чем плохой спектакль отличается от хорошего? Тем, что в плохом спектакле ты с первых сцен понимаешь, чем все закончится. А очень плохой спектакль отличается тем, что ты еще даже до начала действия знаешь все наперед.

Серебренникова брали под стражу именно как в самом затрапезном шоу. Конечно же ночью – когда же еще! Днем-то его не найти! Днем-то его, поди, догони! Разумеется, его брали в другом городе, в гостинице. Дома-то ему и стены помогли бы! Дома-то он бы проник через потайную дверь и черным ходом ушел бы в Китай, а то еще, не дай бог, в Киев. Разумеется, вызвать его на допрос было решительно невозможно. Он ведь не придет! Всё это настолько топорно, пошло и предсказуемо! Кажется, что по-другому, у нас и не арестовывают. И все делается для того, чтобы человеку было максимально неудобно, унизительно, чтобы показать ему, что он пигмей, а вот этот в маске и в погонах – он настоящая сила. И это происходит, в том числе, и потому, что народ не против. Что «наказания без вины не бывает», что «нечего миндальничать». Одобрение насилия в стране все шире и все громче.

А с Путиным, конечно, интересно выходит. Только он дал указания не кошмарить предпринимателей за зря, только попросил не перегибать палку и не увлекаться проверками и арестами, как тут же мы видим наяву вещи прямо противоположные. Так Путин все-таки управляет страной или нет? А может быть, он в принципе уже публично говорит одно, а за кулисами нечто иное? Такие вещи, как арест Серебренникова не укрепляют образ Путина в мире, не улучшают отношения к нему в культурной среде, но Путина и не волнует, что там думают про него в мире. И на культурную среду он давно уже не опирается. Он понимает, что никуда эти режиссеры и художники не денутся. Что когда им понадобятся деньги на новые бессмертные творения, они пойдут просить их у Мединского, у государства, то есть по факту — у Путина. И в доверенные лица к нему запишутся. Может, и будут дома на кухне материться, но пойдут и запишутся.

Я не знаю, почему они привязались к Серебренникову. Есть ли тут политика, действительно ли кого-то настолько раздражали его постановки и независимое искусство. Но истинная причина и не требуется. Главное, что все поймут, что на всякий случай лучше не высовываться. Мало быть нейтральным и лояльным. Гораздо лучше поддержать человека, который сегодня говорит одно, а завтра его слова уже ничего не значат. Скоро этого человека снова будут выбирать президентом. И выберут — куда денутся.

Источник - Эхо Москвы

Сейчас на главной
Горячие новости
Сечин и Володин ослабят свои позиции в 2018 году
Политологи холдинга «Минченко консалтинг» подготовили доклад о том, как изменится расклад политических сил после выборов президента. Эксперты оценили шансы действующих политических «тяжеловесов» остаться в составе так называемого Политбюро 2.0
здравоохранение
Помолясь – продолжим убивать?
Брянский перинатальный продолжает оставаться в центре скандалов и после своего повторного открытия. Не успело начаться следствие после массовой гибели новорожденных, как центр вновь заработал.
Горячие новости
Насильно мил будешь
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил курс на сокращение числа разводов. Чиновникам поручено мирить людей, которые расстались и хотят развестись. В настоящее время примирением супругов занимаются специальные комиссии при участии религиозных деятелей
Горячие новости
Режиссера Кирилла Серебренникова поместили в СИЗО «Матросская тишина»
Режиссер Кирилл Серебренников, задержанный во вторник в рамках уголовного дела о мошенничестве, после допроса был помещен в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил телеканалу «Дождь» его адвокат Дмитрий Харитонов
Авторская колонка
Вероятное и неочевидное
Разговоры про терроризм очень удобно вести, когда что-то взорвали в Сирии или раздавили людей грузовиком в Испании, Германии или Франции. Когда что-то происходит у нас, то говорить про терроризм сразу становится неловко.
Орехъ Антон
правосудие
Новинка от российского правосудия: без вины виноватые
Об этой истории сейчас кричат все СМИ. Еще бы – в Карелии в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело, в котором нет ни одного нарушения закона и нет ни одного доказательства вины обвиняемых.
Горячие новости
Режиссера Кирилла Серебренникова задержали по делу о хищении
На сайте Следственного комитета сообщается, что худруку «Гоголь-центра» инкриминируют хищение не менее 68 млн рублей. Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
Горячие новости
Синоптики пообещали москвичам резкое похолодание после 30-градусной жары
В Москве и Московской области 30-градусная жара сменится дождливой и ветренной погодой. Уже в среду, 23 августа, в столичный регион придут дожди с грозами, градом и порывистым ветром
Горячие новости
Это были «бандиты из 90-х»
Правоохранительные органы назвали предварительную причину крупного пожара в частном секторе Ростова-на-Дону, в результате которого сгорело несколько жилых домов. Пожар начался из-за короткого замыкания в брошенных домах, расположенных рядом
уровень жизни
Пора делить
Работаете как вол, но до сих пор не нажили ничего, кроме язвы желудка? Все в порядке: вы не лузер, вы просто в тренде (не российском даже — в мировом). Благодаря sharing economy скоро вообще не останется собственности
Горячие новости
Россияне остались без американских виз
Посольства США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России. В дипмиссии США отметили, что выдача виз возобновится с 1 сентября, но в сокращенном объеме и только в Москве
Горячие новости
«Бабье лето» придет в Москву в сентябре
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья «бабье лето». Придет оно в сентябре, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, в сентябре ожидаются «всплески тепла»
Горячие новости
Велика Россия, а выбрать не из кого
Политологи составили список возможных преемников действующего президента. В первую тройку потенциальных сменщиков президента вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Горячие новости
​Никаких нарушений не было
Арбитражный суд Москвы отказал немецкой компании Siemens в введении обеспечительных мер и наложении ареста на четыре газовых турбины, которые были поставлены в республику Крым в нарушении санкционного режима
Горячие новости
«Исламское государство» финансировало теракты в Европе через компании из Уэльса
Спецслужбы выяснили некоторые подробности о теракте на туристической улице Рамбла в Барселоне. Спецслужбы установили, что запрещенная в России организация «Исламское государство» для финансирования терактов в Испании и других городах Европы
Горячие новости
Террористы планировали три атаки в Барселоне
Спецслужбы Испании рассказали о планах террористов, которые устроили атаку на туристической улице Рамбла в Барселоне. Злоумышленники планировали совершить три атаки. В частности, целью террористов был собор Саграда-Фамилия
Горячие новости
В Сургуте вооруженный ножом мужчина напал на прохожих
Информация о личности нападавшего разнится. По данным портала Life, резню устроил 23-летний Бобичел Абдурахманов. По другим данным, нападавшим является 19-летний Артур Гаджиев
Горячие новости
Московские власти отменили тендер на ремонт дорог стоимостью 4,7 млрд рублей
Московское предприятие ГБУ «Автомобильные дороги» отменило тендер на ремонт дорог на общую сумму 4,7 млрд рублей. Конкурс был отменен по требованию Федеральной антимонопольной службы, которая усмотрела нарушения в документации