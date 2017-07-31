Свердловские власти запретили проводить стояние против фильма «Матильда»
Власти Свердловской области отказали православным активистам в проведении стояние против художественного фильма Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской
Власти Свердловской области отказали православным активистам в проведении стояние против художественного фильма Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Заявку на проведение акции у Храма-на-Крови в Екатеринбурге 1 августа подавала организация «Сорок Сороков».
Куратор акции «Стояния за веру! За народ и Царя!» Сергей Форленко сообщил, что чиновники отказали в согласовании из-за поздней подачи заявки. Форленко при этом заявил, что отменять «стояние» они не собираются. Православные активисты намерены провести серию одиночных пикетов против фильма Алексея Учителя, сообщает Znak.com.
В Храме-на-Крови заявили, что об акции «Сорока Сороков» ничего не знают, но приглашают в ней поучаствовать, а также поставить подпись против показа фильма «Матильда».
Между тем, подобные стояния против «Матильды» пройдут и в других городах России. В Москве акция пройдет 1 августа на территории Храма Воскресения Христова в Кадашах.
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская, которая является почитательницей Николая II и добивается запрета на показ «Матильды», официально пригласила режиссера Алексея Учителя на «молитвенное стояние» против его фильма.
Поклонская сообщила, что если режиссер придет на мероприятие, то «лично увидит и пообщается с людьми, обратившимися к ней с заявлениями об оскорблении святынь и чувств верующих его фильмом».