В Лос-Анджелесе скончался лидер рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон
Согласно предварительным данным, лидер Linkin Park покончил жизнь самоубийством. Музыканту был 41 год. Тело Беннингтона нашли утром в 20 июля в его доме. У музыканта остались шестеро детей от двух жен
В Лос-Анджелесе скончался лидер популярной рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон. Смерть музыканта официально подтвердили в полиции города.
Согласно предварительным данным, лидер Linkin Park покончил жизнь самоубийством. Музыканту был 41 год. Тело Беннингтона нашли утром в 20 июля в его доме, сообщает Associated Press.
Американские СМИ сообщают, что музыкант на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Певец был дважды женат, у него осталось шестеро детей.
Честер Беннингтон родился в марте 1976 года в штате Аризона. В 1993 году он начал музыкальную карьеру в составе группы Grey Daze. В 1997 году музыкант получил приглашение в группу Xero, которая была переименована в Linkin Park - в честь парка имени Линкольна, который находился недалеко от дома, в котором жил Беннингтон. Группа выпустила семь альбомов.