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29 июня 16:34
Тарощина Слава

Обозреватель «Новой газеты»

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Кого назначат на стихи?

Мария Захарова и новейшая российская литература

Мария Захарова, вся такая воздушная и нежная, не скрывала счастливых слез. Гости на открытии Московского кинофестиваля слушали ее песню в исполнении Наргиз стоя. Позже «Россия» сообщит: этот праздник кино запомнится песнями Захаровой. Сомнительный комплимент празднику подхватили другие телеканалы, наперегонки восхищаясь много­образными дарованиями первой звезды фестиваля. Она легко затмила Орнеллу Мути и заинтересовала своим глубоким декольте самого Никиту Михалкова. Закрытие кинофорума также увенчает песня автора.

Захарова не устает покорять новые вершины. Не беда, что в поэзии она пока еще не достигла своих же дипломатических высот. Изъяны стихосложения типа «они ушли там, где свет прячется за мглой» ничто по сравнению с идеологической стерильностью стиха о павших в боях за Родину. Это вторая крупная победа главы департамента МИДа на ниве искусства. Первая случилась на международном форуме в Сочи, где она в полном упоении собой станцевала «Калинку».

Литературой в России баловались многие обитатели политического Олимпа — от бурной Екатерины II до застенчивого гэкачеписта Лукьянова, он же поэт Осенев. Новейшая история приумножила славные традиции. Если при Ельцине вирши сочинял только Примаков, то при Путине — целое созвездие имен: Сергей Лавров, Олег Морозов, Владислав Сурков. Алексей Улюкаев, Борис Грызлов, Джахан Поллыева. Ее стоит выделить из ряда. Она безупречна и в любовной лирике, увенчанной образом «гладковыбритой змеи», которая «тычет в сердце холодной мордочкой», и в гражданской. Прозрения Джахан в области перемен политического климата, усиленные вокалом Сергея Нарышкина, стали эпиграфом политического ТВ: «Похолодание не с севера, а с Запада, забыли, как в лаптях дырявых драпали». Однако в последнее время Поллыева как-то растворилась на просторах Родины. То ли творческая струя ослабла, то ли должность. Не будем печалиться — вакансия главного поэта при дворе пустовала недолго. Правда, Джахан еще и сама поет мощным голосом, а Мария — пока нет, но, несомненно, запоет и она.

Мобилизация политически лояльных служителей муз набирает обороты. Вот уже и Сергей Минаев, автор «Повести о третьем сроке», нарисовался на горизонте. Его канал Minaev live запустился за год до «третьего срока». Задачу свою выполнил, посему просуществовал недолго. Теперь возродился к новой жизни на YouTube под названием «Анчоусы и маргаритки». Написал ли уже автор «Повесть о четвертом сроке» общественность узнает чуть позже. А пока у Минаева имеется прямой эфир с вкраплениями мата и алкоголя, то есть свобода в ее высшем проявлении. Стоит ли говорить, что одним из первых гостей анчоусов вкупе с маргаритками стала Мария Захарова? Каюсь, сил не хватило досмотреть до конца это унылое собрание общих мест.

Братание шаблонов — знак времени. Шаблоны правят всем, от политики до литературы. В обществе на грани нервного срыва, где «свои» отделены китайской стеной от «чужих», свои шаблоны ближе к телу. Политическая лояльность оборачивается охранной грамотой даже в творчестве. Продюсер Макс Фадеев, явивший публике поэта и композитора Захарову, еще совсем недавно прямо-таки вопил от засилья в эфире запредельного градуса халтуры. Но тот же арбитр качества с восторгом записал сочинения Марии, бросив на вокал лучшую свою исполнительницу Наргиз Закирову. Патриотическая графомания обрела статус государственной целесообразности.

То что прощается своим, не прощается чужим. Стоило Светлане Алексиевич представить либеральную коллекцию шаблонов в нашумевшем интервью, как случилось страшное. Киселеву удалось в словах писателя разглядеть бездну преступного смысла — от расизма в форме русофобии до оправдания убийства Олеся Бузины (путем понимания мотивов убийц). Алексиевич в трактовке ведущего — чистый большевик, оправдывающий достижение высокой цели невысокими средствами. Она допускает на Украине запрет русского языка для «цементирования нации». Маленькую уютную женщину он называет не иначе как «чертом в шерсти» и шутит на темы ее убийства (с дальнейшим пониманием мотивов убийц). Наконец-то российское ТВ в лице «деградировавшей нобелевки» получила идеального нового врага государства. Когда Алексиевич вручили Нобелевскую премию, ТВ кисло откликнулось на выдающееся событие беглым упоминанием в конце новостных блоков. Зато теперь армия Шейниных с Норкиными получила роскошную возможность заговорить о литературе.

Вообще нет более далекого предмета от телевидения, чем эта самая литература. Только и вспомню сходу авторитетное мнение главы предыдущего (а может, и будущего) предвыборного штаба президента. Станислав Говорухин лениво бросил через губу: «Акунин, Быков — тоже мне писатели». Тем не менее без разнообразных деятелей искусств не обойтись, особенно в предвыборную страду. Советская власть назначала культурных оракулов с тем же рвением, что и секретарей обкома. Нынешняя власть на новом историческом витке занимается примерно тем же. Впрочем, в России так было всегда. После смерти Пушкина рыдающий мальчик в трактире спрашивает: а кого теперь назначат на стихи? Уже назначили. Новый Тютчев народился. Мария Захарова отныне высоко понесет не только знамя отечественной дипломатии, но и знамя российской литературы.

Источник - Новая Газета

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