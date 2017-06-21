В свет вышла книга, изобличающая «ложь» художественного фильма «Матильда»
В России в продаже появилась книга «Ложь «Матильды»», написанная историком Петром Мультатули по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской. В книге содержится критика художественного фильма Алексея Учителя, который еще не вышел в прокат
В России в продаже появилась книга «Ложь «Матильды»», написанная историком Петром Мультатули по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской. В книге содержится критика художественного фильма Алексея Учителя о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, который еще не вышел в прокат. Ранее г-жа Поклонская безуспешно пыталась запретить фильм к показу.
Премьера кинокартины «Матильда» запланирована на 25 октября 2017 года. Однако задолго до показа в свет вышла брошюра, изобличающая фильм. Книгу «Ложь «Матильды»», в частности, можно приобрести в Церковной лавке Патриаршьего подворья возле Храма-на-крови в Екатеринбурге. В обмен на книгу в лаке предлагают сделать пожертвование храму в размере 100 рублей.
По данным портала Znak.com, книга была написана историком Петром Мультатули по заказу экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая является почитателем Николая II.
Автор пишет, что поскольку фильм еще не вышел, то он проводил анализ сценария и двух трейлеров, размещенных в интернете. Историк также изучил дневники Николая II. По мнению Мультатули, оснований полагать, что между императором и балериной были интимные отношения, нет. Однако в фильме Учителя утверждается обратное.
Историк указывает и на то, что отношения между Николаем II и его будущей супругой Александрой Федоровной были «примером благочестия». Все сцены «Матильды», делает вывод историк, являются полным вымыслом авторов фильма и не соответствуют действительности.
Напомним, депутат Наталья Поклонская пытается запретить «Матильду» к показу, так как данная картина якобы оскорбляет чувства верующих. Авторов фильма депутат также обвинила во вмешательстве в частную жизнь императора. При этом Поклонская опровергла информацию о том, что брошюру «Ложь «Матильды»» заказала она. По словам депутата, она лишь просила ряд историков провести историческую экспертизу фильма.