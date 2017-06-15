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Культура
15 июня 10:28

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался в возрасте 88 лет

В Москве скончался известный актер театра и кино Алексей Баталов. Народному артисту СССР было 88 лет. Близкий друг актера Владимир Иванов рассказал, что Алексей Баталов умер тихо во сне в одной из столичных больниц

Фото: Tomsk.kp.ru

В Москве скончался известный актер театра и кино Алексей Баталов. Народному артисту СССР было 88 лет.

Близкий друг артиста Владимир Иванов рассказал, что Алексей Баталов умер тихо во сне. Вечером 14 июня к артисту приходил священник, который причастил его, сообщает «Комсомольская правда».

Баталов ушел из жизни в одной из больниц Москвы, где он находился почти пять месяцев после перелома шейки бедра. В феврале Баталов перенес операцию.

Родственники Алексея Баталова в беседе с РИА Новости подтвердили смерть актера. Еще при жизни артист просил похоронить себя на Преображенском кладбище рядом с мамой.

Алексей Баталов известен ролями в фильмах «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп» и «Дама с собачкой».

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