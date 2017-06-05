Миллиардер Михаил Прохоров получил роль в продолжении фильма «О чем говорят мужчины»
Миллиардер и глава группы «Онэксим» Михаил Прохоров попробует себя в качестве актера. Бизнесмен получил роль в третьей части комедийного фильма «О чем говорят мужчины». Съемки картины уже начались
Миллиардер и глава группы «Онэксим» Михаил Прохоров попробует себя в качестве актера. Бизнесмен получил роль в третьей части комедийного фильма «О чем говорят мужчины».
Съемки картины «О чем говорят мужчины. Продолжение» уже начались. Главные роли в фильме снова сыграют участники «Квартета И» Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов. Михаил Прохоров сыграет самого себя, то есть миллиардера.
«По сюжету герои картины едут в Санкт-Петербург. И в процессе поездки мы понимаем, что причина, по которой мы едем в Питер, не важна и не нужна», – рассказал Леонид Барац «Газете.Ru».
Первая часть «О чем говорят мужчины» вышла в 2010 году, а уже на следующий год «Квартет И» снял продолжение - «О чем еще говорят мужчины».
Михаил Прохоров занимает 13-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивается в 8,9 млрд долларов.