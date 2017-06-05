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05 июня 16:10

Миллиардер Михаил Прохоров получил роль в продолжении фильма «О чем говорят мужчины»

Миллиардер и глава группы «Онэксим» Михаил Прохоров попробует себя в качестве актера. Бизнесмен получил роль в третьей части комедийного фильма «О чем говорят мужчины». Съемки картины уже начались

Фото: dp.ru

Миллиардер и глава группы «Онэксим» Михаил Прохоров попробует себя в качестве актера. Бизнесмен получил роль в третьей части комедийного фильма «О чем говорят мужчины».

Съемки картины «О чем говорят мужчины. Продолжение» уже начались. Главные роли в фильме снова сыграют участники «Квартета И»  Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов. Михаил Прохоров сыграет самого себя, то есть миллиардера.

«По сюжету герои картины едут в Санкт-Петербург. И в процессе поездки мы понимаем, что причина, по которой мы едем в Питер, не важна и не нужна», – рассказал Леонид Барац «Газете.Ru».

Первая часть «О чем говорят мужчины» вышла в 2010 году, а уже на следующий год «Квартет И» снял продолжение - «О чем еще говорят мужчины».

Михаил Прохоров занимает 13-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивается в 8,9 млрд долларов.

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