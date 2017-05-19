Российские премьеры, которые полностью оправдывают ожидания зрителя
По-настоящему большой выбор новинок мирового кинопроката в 2017 году ожидаемо дополняют и работы отечественных кинематографистов. Уморительная комедия, фантастическая драма и настоящий ужастик ...
По-настоящему большой выбор новинок мирового кинопроката в 2017 году ожидаемо дополняют и работы отечественных кинематографистов. Уморительная комедия, фантастическая драма и настоящий ужастик — по всей видимости, поклонникам российских фильмов не придется скучать. Подбирайте кино по вкусу и проводите вечер в компании хорошо знакомых актеров в новых амплуа!
Фильм «Спасти Пушкина», презентованный на на сайте онлайн-кинотеатра ivi.ru — пожалуй, лучшая комедийная новинка, ориентированная на детскую аудиторию. Представьте, заскучавшие ученики престижного лицея настолько влюблены в творчество русского поэта, что не хотят мириться с его гибелью. Сказано — сделано. Школьники разрабатывают настоящую машину времени и берут на себя реинкарнацию кумира, возвращая того прямиком в XXI. Кажется, Александра ждет испытание похлеще, чем фатальная дуэль. Удастся ли растерянному поэту адаптироваться к новой эпохе и победить время?
Прорыв для российского кинематографа и первый отечественный фильм о вторжении инопланетян встретили неоднозначно. Кто-то называет «Притяжение» лучшей режиссерской работой Федора Бондарчука, кто-то сравнивает с американскими аналогами, хотя такое сравнение неприемлемо. Так что вывод один: если интересно посмотреть на эксперименты российских продюсеров, то упускать фильм из виду нельзя. Вы не увидите здесь полномасштабных эпических битв между странными гуманоидами и героями-одиночками с бластерами. Как и в других работах Федора Бондарчука, здесь важен определенный моральный посыл, обращение к отечественному зрителю. Ну и как обертка для конфетки — сама история, зрелищная и красивая, местами, возможно, абсурдная, но совсем не скучная. В общем и целом эксперимент объявлен успешным.
Фильм «Невеста» не оставит у зрителя определенно отрицательного, или определенно положительного мнения, сохранив баланс. Но для любителей скоротать вечерок самое то! Сразу бросается в глаза интересная задумка и реализация, которая хоть и напоминает западные аналоги, но не более того. Держит планку и актерская игра: никакой фальшивости и несуразности, что является определенным плюсом в пользу команды. Кажется, абсолютно все аспекты выполнены «на твердую четверку». И даже с мистической частью сюжета съемочная группа справилась безупречно. Уверены, что история молодой семьи с древними корнями сможет сделать свободный вечер по-настоящему интересным.