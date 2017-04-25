Дмитрий Медведев запретил чиновникам указывать деятелям искусства как им творить
Глава российского правительства Дмитрий Медведев вступился за деятелей искусства, которые в последнее время все чаще подвергаются критике со стороны чиновников. Премьер заявил, что госслужащие не должны оказывать давление на авторов произведений
Глава российского правительства Дмитрий Медведев вступился за деятелей искусства, которые в последнее время все чаще подвергаются критике со стороны чиновников. Премьер заявил, что госслужащие не должны оказывать давление на авторов произведений, которые еще никто не видел.
«Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству появляется агрессия и нетерпимость, и мы эту агрессию видим. Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел», – заявил Медведев, слова которого приводит «Интерфакс».
Чиновники, по мнению премьера, «не должны указывать художникам, как им творить». «Вообще любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать», – добавил глава правительства.
Дмитрий Медведев таким образом отреагировал на критику в адрес режиссера Алексея Учителя из-за его фильма «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против данной картины, которая еще не вышла в прокат, активно выступает экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она читает, что фильм Учителя оскорбляет чувства верующих.
В свою очередь в Министерстве культуры заявили, что при выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда» не будут ориентироваться на экспертизу, сделанную по заказу Натальи Поклонской.