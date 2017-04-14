Первый канал окончательно отказался транслировать «Евровидение-2017»
Российский Первый канал отказался от трансляции международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Такое решение было принято в связи с недопуском на конкурс в Киеве российской участницы Юлии Самойловой
Российский Первый канал отказался от трансляции международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Такое решение было принято в связи с недопуском на конкурс в Киеве российской участницы Юлии Самойловой.
Первый канал получил письмо от Европейского вещательного союза, в котором говорится, что организация не смогла урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе.
В свою очередь российская сторона не сочла допустимым ни одно из предложенных ЕВС решений по поводу участия Самойловой в «Евровидении». В частности, Юлии Самойловой предлагали участвовать дистанционно.
«Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника. Но Первый канал считает и тот, и другой вариант неприемлемым», - говорится в заявлении российского телеканала.
Напомним, Служба безопасности Украины закрыла российской участнице «Евровидения» въезд в страну в связи с тем, что в 2015 году она посетила Крым без разрешения Киева. Украинская сторона считает полуостров оккупированной территорией.