«Время первых» так и не наступило
Киносети разочарованы первыми днями проката фильма об отечественной космонавтике
Очередной проект Тимура Бекмамбетова, фильм «Время первых», по информации киносетей, провалился в первый же уикенд проката. Он собрал чуть более 150 млн. рублей, что почти вдвое меньше прогнозов. И это несмотря на то, что отечественная лента была обеспечена всеми возможными преференциями.
Фильм, премьера которого состоялась 6 апреля, посвящен первому выходу в открытый космос Павла Беляева и Алексея Леонова. Постановщик – Дмитрий Киселев, один из создателей четырех частей фильма «Елки». По данным Kinobusiness, лента стала «главным разочарованием» минувших выходных. Киносети утверждают, что такого неудачного старта у них уже не было полтора года.
«Бюллетень кинопрокатчика» публикует предварительные данные первого уикенда проката фильма в России и СНГ – 151,2 млн. рублей. Между тем само издание прогнозировало общий сбор на уровне 280 млн., киносети – порядка 350-370 млн., данные компании Bazelevs Тимура Бекмамбетова – 1 млрд. рублей по итогам проката.
Фильм «Время первых» получил всяческую поддержку: в его финансировании участвовали государственный Фонд кино и Альфа-банк. Предполагалось даже ради его выхода отсрочить премьеру «Форсажа 8», однако киносети выступили против: голливудский блокбастер обещает стать одним из кассовых релизов года. Сошлись на компромиссном решении. Под «Время года» освободили 35% сеансов в течение двух первых недель, а «Форсаж» стартует, как и планировалось, 13 апреля.
По-видимому, преференции не помогли. Результат первого дня проката, 6 апреля, оказался, по словам гендиректора «Формулы кино» Юрия Кириллова, в пять раз хуже. На сеансы пришли в среднем семь человек, и это был «худший премьерный четверг за полтора года». Кириллов сообщает, что фильм из-за своей длительности – 2 часа 20 минут – занимает практически половину экранного времени, поэтому общая выручка кинотеатров оказалась меньше на 45% от средней. По данным же киносетей, наполняемость залов в первый день проката на сеансах «Времени первых» было 18 человек. Для сравнения, на «Притяжении» - 46, на «28 панфиловцах» - 39, на «Защитниках» - 30. Уже обсуждается идея изменить долю сеансов фильма «Время первых» на вторую неделю проката.
Вместе с тем глава отдела аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» Андрей Белый говорит, что руководители киносетей преувеличивают. В 2016 году бывали уикенды и хуже. «Время первых» побил показатели только уикенда сентября 2016-го, когда вышел «Дуэлянт» продюсера Александра Роднянского. Более того, к выходным выручка по сравнению с премьерным днем показала «феноменально высокий прирост».
Одной из причин провала прокатчики называют недостаточную рекламу, которая по сути пошла на третий день после премьеры, и к субботе зритель активизировался. С тем, что рекламы было недостаточно, не согласна директор по маркетингу кинокомпании Bazelevs Ольга Агеева. Она указывает на информационную поддержку Первого и других каналов, размещение с середины марта билбордов в крупных городах, есть реклама и в Интернете. Правда, по оценкам агентства Initiative, объем закупленной телерекламы все-таки уступал фильму «Елки 5». Тем не менее Агеева уверяет, что 90% отзывов зрителей ленты «Время первых» были положительными, и второй уикенд, учитывая День космонавтики, будет более успешным.
Все может быть, особенно если организовать коллективные «походы» в кинотеатр, например, школьников – как это сделали в Москве. Власти столицы рекомендовали такое «культурное мероприятие» руководителям школ, по крайней мере, об этом сообщили РБК четверо из них.
Замдиректора школы №2123 сказал, что коллективный просмотр будет организован после каникул. В гимназии №1543 вопрос еще рассматривают, а руководство лицея №1535 утверждает, что ученики сами проявили такую инициативу.