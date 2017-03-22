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22 марта 18:43

Власти Украины запретили российской участнице «Евровидения» въезд в страну

Власти Украины приняли окончательно решение запретить въезд в страну российской участнице международного песенного конкурса «Евровидение», который в этом году пройдет в Киеве. Российской певице Юлии Самойловой на три года запретили посещение территории Украины.

Власти Украины приняли окончательно решение запретить въезд в страну российской участнице международного песенного конкурса «Евровидение», который в этом году пройдет в Киеве. Российской певице Юлии Самойловой на три года запретили посещение территории Украины.

«Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», - говорится в официальном заявлении Службы безопасности страны (СБУ).

В СБУ считают, что Самойлова нарушила украинское законодательство, посетив в 2015 году Крым. На помним, Киев считает полуостров оккупированной территорией.

В Европейском вещательном союзе (ЕВС) выразили разочарование в связи с решением официального Киева.  

«Мы должны уважать законы страны, принимающей конкурс, но мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку считаем, что оно идет вразрез с духом соревнования и с принципом инклюзивности, который лежит в основе его ценностей», - сообщается на сайте конкурса «Евровидение».

В ЕВС также пообещали продолжить диалог с украинской стороной с целью добиться участия в «Евровидении» представителей всех стран.

В Министерстве иностранных дел РФ решение украинских властей назвали «циничным и бесчеловечным».

«Уже даже трудно видеть какую-то логику в этом. Дойти уже до того, чтобы певица, человек с ограниченными возможностями представляла угрозу для национальной безопасности Украины», - прокомментировала ситуацию спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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